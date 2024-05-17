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Ветеран войны Терен объяснил, зачем он пошел на шоу Холостяк

17 мая 2024 22:11
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Стас Кожушко
Редактор
Ветеран войны Александр Терен Будько объяснил, что хочет доказать и кого найти на шоу Холостяк
Ветеран войны, писатель, блогер Александр Терен (Будько). Фото: Instagram/tsvit_terenu
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В начале этой недели, 13 мая, создатели "Холостяк" объявили имя героя тринадцатого сезона телевизионного шоу. Им стал ветеран войны Александр Терен (Будько). Защитник Украины подробно прокомментировал свое решение поучаствовать в проекте.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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28-летний ветеран заявил, что теперь участие в проекте — это часть его жизни. Терен хочет встретить девушку, с которой будет чувствовать себя по-другому. У Александра есть желание собственным примером доказать, что для человека возможно все — несмотря на то, в каком он статусе.

"С первой группой инвалидности я сделал гораздо больше, чем с третьей. Я хочу наглядно показать, что ветераны и люди с инвалидностью могут жить активную, наполненную во всех смыслах жизнь. Так что стоит их не сторониться, а видеть в нас надежных партнеров (и даже больше)", — заявил ветеран войны.

Терен отметил, что проект "Холостяк" — не единственная часть его жизни. Социальная деятельность Александра не будет прекращаться. Ветеран уверен, что статус "холостяка" на этом пути станет мощным усилением всех транслируемых им направлений.

"Я искренне восхищаюсь украинками! Вы всегда были наделены особой силой, а за последние годы ваша мощь, преданность, борьба за победу и сила любви вселяют в меня незаурядную веру в то, что "Первая Леди ветеранской политики" существует. Буду ждать ее на проекте", — подытожил Александр.

Об Александре Терене

Будько вступил в ряды в ВСУ в первый день полномасштабной войны. Через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ" с позывным "Терен". 24 августа 2022-го во время боев на Харьковском направлении получил тяжелое ранение. Защитник Украины потерял обе ноги. После реабилитации активно занимается разными инициативами.

Так, например, он запустил YouTube-проект "Відвал ніг, або All інклюзив". Также Александр является призером международных соревнований "Игры непокоренных".

Напомним, ранее мы писали, что украинцы обвинили Григория Решетника в пиаре на шоу "Холостяк". Также мы рассказывали, что звезда шоу "Холостяк", модель Анна Неплях, едва не погибла в ДТП.

шоу Холостяк
военные
телевидение
украинские звезды
Александр "Терен" Будько

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