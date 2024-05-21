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Вечная муза — Мадонна посетила семейный дом художницы Фриды Кало

21 мая 2024 10:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мадонна посетила музей Фриды Кало в Мексике.
Певица Мадонна. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Королева поп-музыки Мадонна посетила музей вдохновлявшей ее в течение десятилетий художницы. Звезда побывала в семейном доме художницы Фриды Кало.

Соответствующие фотографии певица опубликовала на своей странице Instagram.

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Мадонна побывала в музее Фриды Кало в Мексике

Певица, недавно завершившая свой тур "The Celebration Tour" в Бразилии, отправилась в Мексику, чтобы почтить память художницы Фриды Кало.

Наряды Кало Мадонна дополнила белой шляпой в стиле кабальеро и дополнила его шалью серо-злотистого цвета и маникюром с ее портретом.

Вечная муза - Мадонна посетила семейный дом художницы Фриды Кало - фото 1
Певица Мадонна в музее Фриды Кало. Фото: instagram.com/madonna/

У Мадонны и Кало одинаковый рост и худощавое телосложение, а потому поп-дива смогла примерить все винтажные платья, принадлежавшие художнице, умершей в 1954 году.

Певице удалось посмотреть фотографии и письма Кало, а также самодельный браслет, который принадлежал знаменитости.

Вечная муза - Мадонна посетила семейный дом художницы Фриды Кало - фото 2
Певица Мадонна в музее Фриды Кало. Фото: instagram.com/madonna/
Вечная муза - Мадонна посетила семейный дом художницы Фриды Кало - фото 3
Певица Мадонна в музее Фриды Кало. Фото: instagram.com/madonna/
Вечная муза - Мадонна посетила семейный дом художницы Фриды Кало - фото 4
Певица Мадонна в музее Фриды Кало. Фото: instagram.com/madonna/
Вечная муза - Мадонна посетила семейный дом художницы Фриды Кало - фото 5
Певица Мадонна в музее Фриды Кало. Фото: instagram.com/madonna/

"Прекрасный сувенир — посетить семейный дом моей Вечной Музы — Фриды Кало. В Мехико. Для меня было магически примерить ее одежду и украшения, читать ее дневники и письма, смотреть на фотографии, которых я никогда раньше не видела", — написала королева поп- музыки.

Что известно о художнице Фриде Кало

Фрида Кало прославилась благодаря своим колоритным автопортретам (в общей сложности написано 70 полотен), особенностью которых была сросшаяся бровь и отсутствие улыбки на лице. Свою фигуру художница часто обрамляла национальной символикой ("Автопортрет на границе Мексики и США", "Автопортрет в образе Техуаны").

Напомним, на Мадонну подали в суд. А раньше дети Мадонны вышли с ней на сцену.

Мадонна
Мексика
искусство
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