Мадонна посетила музей Фриды Кало в Мексике.

Певица Мадонна. Фото: Reuters

Королева поп-музыки Мадонна посетила музей вдохновлявшей ее в течение десятилетий художницы. Звезда побывала в семейном доме художницы Фриды Кало.

Соответствующие фотографии певица опубликовала на своей странице Instagram.

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Певица, недавно завершившая свой тур "The Celebration Tour" в Бразилии, отправилась в Мексику, чтобы почтить память художницы Фриды Кало.

Наряды Кало Мадонна дополнила белой шляпой в стиле кабальеро и дополнила его шалью серо-злотистого цвета и маникюром с ее портретом.

Певица Мадонна в музее Фриды Кало. Фото: instagram.com/madonna/

У Мадонны и Кало одинаковый рост и худощавое телосложение, а потому поп-дива смогла примерить все винтажные платья, принадлежавшие художнице, умершей в 1954 году.

Певице удалось посмотреть фотографии и письма Кало, а также самодельный браслет, который принадлежал знаменитости.

Певица Мадонна в музее Фриды Кало. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна в музее Фриды Кало. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна в музее Фриды Кало. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна в музее Фриды Кало. Фото: instagram.com/madonna/

"Прекрасный сувенир — посетить семейный дом моей Вечной Музы — Фриды Кало. В Мехико. Для меня было магически примерить ее одежду и украшения, читать ее дневники и письма, смотреть на фотографии, которых я никогда раньше не видела", — написала королева поп- музыки.

Что известно о художнице Фриде Кало

Фрида Кало прославилась благодаря своим колоритным автопортретам (в общей сложности написано 70 полотен), особенностью которых была сросшаяся бровь и отсутствие улыбки на лице. Свою фигуру художница часто обрамляла национальной символикой ("Автопортрет на границе Мексики и США", "Автопортрет в образе Техуаны").

Напомним, на Мадонну подали в суд. А раньше дети Мадонны вышли с ней на сцену.