Мадонна відвідала музей Фріди Кало в Мексиці — фото

Вічна муза — Мадонна відвідала родинний дім художниці Фріди Кало
Королева поп-музики Мадонна відвідала музей художниці, яка надихала її протягом десятиліть. Зірка завітала у родинний дім художниці Фріди Кало.
Відповідні світлини співачка опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Мадонна побувала у музеї Фріди Кало в Мексиці
Співачка, яка нещодавно завершила свій тур "The Celebration Tour" у Бразилії, вирушила до Мексики, щоб вшанувати пам'ять художниці Фріди Кало.
Наряди Кало Мадонна доповнила білим капелюхом у стилі кабальєро і доповнила його шаллю сіро-злотистого кольору та манікюром з її портретом.
У Мадонни і Кало однаковий зріст та худорлява статура, а тому поп-діва змогла приміряти усі вінтажні сукні, що належали художниці, яка померла в 1954 році.
Співачці вдалося переглянути фотографії та листи Кало, а також саморобний браслет, який належав знаменитості.
"Прекрасний сувенір — відвідати родинний дім моєї Вічної Музи — Фріди Кало. У Мехіко. Для мене було магічно приміряти її одяг і прикраси, читати її щоденники і листи, дивитися на фотографії, яких я ніколи раніше не бачила", — написала королева поп-музики.
Що відомо про художницю Фріду Кало
Фріда Кало прославилася завдяки своїм колоритним автопортретам (загалом написано 70 полотен), особливістю яких була зрощена брова і відсутність посмішки на обличчі. Свою фігуру художниця часто обрамляла національною символікою ("Автопортрет на кордоні між Мексикою і США", "Автопортрет в образі Техуани").
Нагадаємо, на Мадонну подали до суду. А раніше діти Мадонни вийшли з нею на сцену.
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