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Вічна муза — Мадонна відвідала родинний дім художниці Фріди Кало

21 травня 2024 10:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мадонна відвідала музей Фріди Кало в Мексиці — фото
Співачка Мадонна. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Королева поп-музики Мадонна відвідала музей художниці, яка надихала її протягом десятиліть. Зірка завітала у  родинний дім художниці Фріди Кало.

Відповідні світлини співачка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Мадонна побувала у музеї Фріди Кало в Мексиці

Співачка, яка нещодавно завершила свій тур "The Celebration Tour" у Бразилії, вирушила до Мексики, щоб вшанувати пам'ять художниці Фріди Кало.

Наряди Кало Мадонна доповнила білим капелюхом у стилі кабальєро і доповнила його шаллю сіро-злотистого кольору та манікюром з її портретом.

Вічна муза — Мадонна відвідала родинний дім художниці Фріди Кало - фото 1
Співачка Мадонна в музеї Фріди Кало. Фото: instagram.com/madonna/

У Мадонни і Кало однаковий зріст та худорлява статура, а тому поп-діва змогла приміряти усі вінтажні сукні, що належали художниці, яка померла в 1954 році.

Співачці вдалося переглянути фотографії та листи Кало, а також саморобний браслет, який належав знаменитості.

Вічна муза — Мадонна відвідала родинний дім художниці Фріди Кало - фото 2
Співачка Мадонна в музеї Фріди Кало. Фото: instagram.com/madonna/
Вічна муза — Мадонна відвідала родинний дім художниці Фріди Кало - фото 3
Співачка Мадонна в музеї Фріди Кало. Фото: instagram.com/madonna/
Вічна муза — Мадонна відвідала родинний дім художниці Фріди Кало - фото 4
Співачка Мадонна в музеї Фріди Кало. Фото: instagram.com/madonna/
Вічна муза — Мадонна відвідала родинний дім художниці Фріди Кало - фото 5
Співачка Мадонна в музеї Фріди Кало. Фото: instagram.com/madonna/

"Прекрасний сувенір — відвідати родинний дім моєї Вічної Музи — Фріди Кало. У Мехіко. Для мене було магічно приміряти її одяг і прикраси, читати її щоденники і листи, дивитися на фотографії, яких я ніколи раніше не бачила", — написала королева поп-музики.

Що відомо про художницю Фріду Кало

Фріда Кало прославилася завдяки своїм колоритним автопортретам (загалом написано 70 полотен), особливістю яких була зрощена брова і відсутність посмішки на обличчі. Свою фігуру художниця часто обрамляла національною символікою ("Автопортрет на кордоні між Мексикою і США", "Автопортрет в образі Техуани").

Нагадаємо, на Мадонну подали до суду. А раніше діти Мадонни вийшли з нею на сцену.

Мадонна
Мексика
мистецтво
музеї
культура
художники
закордонні зірки

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