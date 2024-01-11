Состоялась жеребьевка Нацотбора Евровидения-2024
В столице состоялась жеребьевка финалистов национального отбора на Евровидение-2024. Также прошла презентация песен артистов.
Об этом сообщает Укринформ.
Евровидение состоится в мае в Швеции
Глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская отметила, что уже на следующей неделе в "Дії" украинцы смогут определить состав жюри нацотбора.
"Наш отбор — само по себе уникальное событие, очень масштабное и важное. Это такая школа, в которой мы все, как общество, учимся принимать вкусы других людей, знакомимся с новой украинской музыкой, которая очень разнообразна. Здесь представлены 11 разных песен и разных артистов", — прокомментировал музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2024 Дмитрий Шуров.
По результатам жеребьевки был определен следующий порядок:
1. Yaktak с песней Lalala
2. INGRET с песней Keeper
3. NAZVA (песня Slavic English)
4. ANKA ("Палала")
5. Drevo (Endless chain)
6. Alyona Alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria)
7. Mélovin с песней Dreamer
8. Skylerr (Time is running out)
9. Ziferblat (Place I Call Home)
10 Yagody (Тсунамия)
11. Nahaba с песней Glasses
В ходе мероприятия также состоялась презентация фрагментов песен участников финала нацотбора. В связи с мерами безопасности нацотбор будет закрытым форматом, место проведения не разглашается. Финал национального отбора на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2024" запланирован на 3 февраля. Победителя традиционно определят по результатам совместного голосования жюри и зрителей.
68-й песенный конкурс Евровидение состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.
Напомним, украинка хочет представлять Молдову на Евровидении-2024.
Ранее Наталья Валевская обвинила в плагиате финалистку Нацотбора Евровидения-2024.
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