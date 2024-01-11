Состоялась жеребьевка Нацотбора Евровидения-2024

Финалисты Национального отбора Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

В столице состоялась жеребьевка финалистов национального отбора на Евровидение-2024. Также прошла презентация песен артистов.

Об этом сообщает Укринформ.

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Глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская отметила, что уже на следующей неделе в "Дії" украинцы смогут определить состав жюри нацотбора.

"Наш отбор — само по себе уникальное событие, очень масштабное и важное. Это такая школа, в которой мы все, как общество, учимся принимать вкусы других людей, знакомимся с новой украинской музыкой, которая очень разнообразна. Здесь представлены 11 разных песен и разных артистов", — прокомментировал музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2024 Дмитрий Шуров.

По результатам жеребьевки был определен следующий порядок:



1. Yaktak с песней Lalala



2. INGRET с песней Keeper

3. NAZVA (песня Slavic English)



4. ANKA ("Палала")



5. Drevo (Endless chain)



6. Alyona Alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria)



7. Mélovin с песней Dreamer



8. Skylerr (Time is running out)



9. Ziferblat (Place I Call Home)



10 Yagody (Тсунамия)



11. Nahaba с песней Glasses

В ходе мероприятия также состоялась презентация фрагментов песен участников финала нацотбора. В связи с мерами безопасности нацотбор будет закрытым форматом, место проведения не разглашается. Финал национального отбора на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2024" запланирован на 3 февраля. Победителя традиционно определят по результатам совместного голосования жюри и зрителей.

68-й песенный конкурс Евровидение состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

Напомним, украинка хочет представлять Молдову на Евровидении-2024.

Ранее Наталья Валевская обвинила в плагиате финалистку Нацотбора Евровидения-2024.