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"Отчаянная домохозяйка" Ева Лонгория примерила гламурные образы на страницах глянца

2 июля 2024 13:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Отчаянная домохозяйка" Ева Лонгория примерила гламурные образы на страницах глянца
Актриса Ева Лонгория. Фото: marieclaire.com.mx
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Голливудская актриса Ева Лонгория стала героиней обложки нового номера мексиканской версии журнала Marie Claire. Звезда "Отчаянных домохозяек" приняла участие в фотосессии, позируя фотографу Фернандо Сиппелю в дизайнерских вещах и ювелирных украшениях бренда Jacob & Co.

Об этом пишет marieclaire.com.mx.

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На обложке Ева появилась в красном платье с декольте и белыми цветами модного дома Falguni Shane Peacock. Также она примеряла жакет Gucci, надев его на голое тело, платье с золотыми розами на груди от Nicole+Felicia, пальто с люрексом Tory Burch, костюм с прозрачной блузой Dolce & Gabbana и другие вещи.

 

Актриса Ева Лонгория
Актриса Ева Лонгория в стильно фотоссесии. Фото: marieclaire.com.mx

 

Актриса Ева Лонгория на обложке
Актриса Ева Лонгория на обложке глянца. Фото: marieclaire.com.mx

 

Актриса Ева Лонгория в соблазнительной фотосессии
Актриса Ева Лонгория в пиджаке на голое тело. Фото: marieclaire.com.mx

 

Актриса Ева Лонгория в известном глянце
Актриса Ева Лонгория в модной фотосессии для глянца. Фото: marieclaire.com.mx

 

Актриса Ева Лонгория снялась в фотосессии
Актриса Ева Лонгория поразила стильным нарядом. Фото: marieclaire.com.mx

 

Актриса Ева Лонгория в стильном образе.
Актриса Ева Лонгория примеряла яркий образ. Фото: marieclaire.com.mx

 

Актриса Ева Лонгория в гламурной одежде
Актриса Ева Лонгория надела дизайнерский наряд. Фото: marieclaire.com.mx

 

Актриса Ева Лонгория у бассейна
Актриса Ева Лонгория позировала в роскошном особняке. Фото: marieclaire.com.mx

 

Актриса Ева Лонгория в наряде на голое тело
Актриса Ева Лонгория нарядилась в смелый костюм. Фото: marieclaire.com.mx

 

В интервью Ева рассказала, что она смогла добиться успеха в карьере только благодаря своему упорству, решительности и отказу принимать слово "нет" как ответ. Звезда подчеркнула, что эти качества ей привили родители.

"Они научили меня, что, усердно работая, я могу добиться всего. Учитесь на ошибках, умейте вставать после падения, миритесь с отказом и не сидите сложа руки и не ждите возможностей, а заставляйте себя создавать свои собственные", — рассказала актриса.

Ева Лонгория делала перерыв в актерской карьере и за это время успела представить свой режиссерский дебют, фильм "Жгучий горячий". В этом году актриса возвращается на экраны с главной ролью в новом сериале "Земля женщин", где она сыграет светскую львицу, вынужденную бежать с матерью и дочерью из Нью-Йорка в испанскую деревню.

"Я просто подумала, что пора вернуться. Мне предложили несколько телевизионных проектов, которые не привлекли моего внимания и не показались свежими и новаторскими. Мне хотелось сделать что-то новое и интересное, и тогда я сказала: хочу сниматься в Испании", — рассказала Ева об участии в проекте.

Напомним, солистка украинской группы KAZKA продемонстрировала пышные формы. А раньше мы писали, что американская актриса Аня Тейлор-Джой снялась для модного глянца.

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