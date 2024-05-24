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Чувствовал адскую боль — новый "Холостяк" Александр Терен о том, как получил ранение на фронте

24 мая 2024 19:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Терен рассказал о том, как потерял ноги на войне.
Военный и блогер Александр (Терен) Будько. Фото: скриншот интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Военный, блоггер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько поделился шокирующими подробностями о том, как получил тяжелое ранение на фронте. Защитнику не помогали никакие обезболивающие.

Об этом он рассказал в интервью hromadske.

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Защитник получил ранение 24 августа 2022 года. Александр рассказал о том, что снаряд попал в местность, на территории которой он нес службу, при довольно странных обстоятельствах.

"Мы были единственной группой, которая работала из того села, то есть там вообще больше никого не было. И туда ничего не прилетало ни перед тем, ни, фактически, после того. Единственный раз, когда прилетело — это в окоп, в котором я лежал. И до сих пор неизвестно, что это было. Я в тех, кто еще жив, спрашивал, и никто не может дать ответа. Это просто как-то так неожиданно произошло. Очень странное стечение обстоятельств", — рассказал блогер. 

Терен признался, что во время ''прилета'' почувствовал невыносимую и адскую боль. Он сразу понял, что остался без нижних конечностей.

Новый холостяк рассказал о ранениях
Военный и блогер Александр (Терен) Будько. Фото: Instagram/tsvit_terenu

"Это бешеная боль. Даже не могу словами описать эту боль, какая-то адская, на самом деле. Я понял, что все, это у меня однозначно нет ног, потому что так болеть может только тогда, когда их нет. Тем более меня засыпало землей, и я думаю: ну, точно уже без ног. Единственные мысли с того момента — это о том, чтобы боль остановилась. Сначала физически очень больно было несколько, возможно, даже недель. Прям очень нереально болело", — поделился "Холостяк".

Военному назначали серьезные препараты для обезболивания, однако они совсем не помогали.

Будько даже делали спинальную анестезию, но и она его не спасла. Через некоторое время после ранения у артиста начались сильные фантомные боли, которые продлились более двух месяцев. По словам военного, от невыносимых страданий он буквально сходил с ума.

Александр Терен Будько рассказал о том, как потерял конечности на войне
Военный и блогер Александр (Терен) Будько. Фото: Instagram/tsvit_terenu

"Ты лежишь, терпишь, не спишь, не ешь, не ходишь. Тебе постоянно делают операции. Короче, это была жесть. Тогда я не думал, что делать дальше. Единственное, что я хотел, — чтобы просто не было боли", — добавил защитник.

Напомним, мы писали о том, что украинцы обвинили Григория Решетника в пиаре на шоу "Холостяк". А также девушки со всей страны хотят попасть на проект, чтобы побороться за сердце Александра (Терена) Будько. Из-за высокой активности сайт проекта перестал работать.

шоу Холостяк
военные
украинские звезды
война в Украине
ранение
фронт
Александр "Терен" Будько

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