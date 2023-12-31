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Видеосервис от компании Apple креативно поздравил с наступающим Новым годом

31 декабря 2023 09:06
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Видеосервис от компании Apple креативно поздравил с наступающим Новым годом
Кадр из ролика стриминговой компании Apple TV+. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Видеосервис Apple TV+ представил ролик, в котором собрал главные проекты 2023 года и поздравил подписчиков с грядущими праздниками. В видео вошли кадры, как из фильмов, так и популярных сериалов.

Ролик появился на YouTube-канале Apple TV+.

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В видео продюсеры стриминговой платформы вспоминают сериалы "Тед Лассо", "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях, "Захваченный рейс", "Без ответа", "Пророчество", "Платонические отношения" и другие шоу.

"Тост за горькие прощания и сладкие начинания. С Новым годом от ваших друзей с Apple TV+", — говорится в описании под видео.

В 2024 году Apple TV+ представит такие фильмы и сериалы, как "Судимость", "Властители воздуха", "Династия", "Сахар", "Аргайл", "Подстрекатели" и другие. В 2023 году на Apple TV+ вышло меньше контента из-за забастовки актеров и сценаристов. Но при этом количество часов просмотра увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на то, что уровень расходов Apple TV+ не сравнился с такими гигантами, как Disney, Amazon и Netflix, стриминговая платформа стала крупным игроком в сфере, в частности, научно-фантастического телевидения.

С начала своего глобального запуска 1 ноября 2019 Apple TV+ предоставил доступ к своим услугам для более 100 стран, включая Украину (кроме оккупированного Россией востока и юга Украины).

Напомним, ранее мы писали, сколько россияне выделили денег на проведение пародии конкурса "Евровидение". Также мы рассказывали, что на телевидении впервые покажут самый кассовый украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня".

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