Відеосервіс від компанії Apple креативно привітав з прийдешнім Новим роком

Кадр з ролика стримінгової компанії Apple TV+. Скриншот: YouTube

Відеосервіс Apple TV+ представив ролик, в якому зібрав головні проєкти 2023 року та привітав підписників з прийдешніми святами. У відео увійшли кадри як з фільмів, так і популярних серіалів.

Ролик з’явився на YouTube-каналі Apple TV+.

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Привітання від Apple TV+

У відео продюсери стримінгової платформи згадує серіали "Тед Лассо", "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун в головних ролях, "Захоплений рейс", "Без відповіді", "Пророцтво", "Платонічні відносини" та інші шоу.

"Тост за гіркі прощання та солодкі починання. З Новим роком від ваших друзів з Apple TV+", — йдеться в описі під відео.

2024-го Apple TV+ представить такі фільми та серіали, як "Судимість", "Володарі повітря", "Династія", "Цукор", "Аргайл", "Підбурювачі" та інші. 2023 року на Apple TV+ вийшло менше контенту через страйк акторів та сценаристів. Але при цьому кількість годин перегляду збільшилася порівняно з попереднім роком.

Попри те, що рівень витрат Apple TV+ не зрівнявся з такими гігантами, як Disney, Amazon та Netflix, стримінгова платформа стала значним гравцем у сфері, зокрема, науково-фантастичного телебачення.

Від початку свого глобального запуску 1 листопада 2019 року Apple TV+ надав доступ до своїх послуг для понад 100 країн, включно з Україною (окрім окупованого Росією сходу та півдня України).

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки росіяни виділили грошей на проведення пародії конкурсу "Євробачення". Також ми розповідали, що на телебаченні вперше покажуть найкасовіший український мультфільм "Мавка. Лісова пісня".