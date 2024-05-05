Alyona Alyona и Jerry Heil зажгли на Бирюзовой дорожке Евровидение

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Сегодня в шведском городе Мальмё стартовала церемония открытия "Евровидения-2024". Представительницы Украины на песенном конкурсе alyona alyona и Jerry Heil уже успели научить ведущую церемонии "биться" пасхальными яйцами.

Соответствующее видео девушки опубликовали на своей странице Instagram.

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Большой праздник Пасхи совпал с открытием песенного конкурса "Евровидение-2024". Alyona Alyona и Jerry Heil посетили Бирюзовую дорожку Евровидения в Мальме с пасхальной корзинкой и поздравили с праздником ведущую трансляции Tia Kofi.

Артистки рассказали ей о давней украинской традиции — биться крашанками. Tia Kofi взяла в руки яйцо и начала соревноваться с Alyona Alyona.

Певица уверенно победила ведущую, что уже хороший знак для нашей страны в этот светлый день.

Напомним, Alyona Alyona и Jerry Heil показали новые образы для Евровидения. Также на конкурсе ввели новые правила — теперь порядок выступлений в большинстве своем будут выбирать продюсеры.