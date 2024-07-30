Отказ принца Гарри везти семью в Великобританию может обернуться драмой

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Источники опасаются, что король Чарльз может никогда не воссоединиться со своими внуками принцем Арчи и принцессой Лилибет, поскольку принц Гарри отказывается привезти свою семью в Великобританию. Герцог Сассекский объявил, что не поедет в Великобританию со своей супругой Меган из-за опасений в вопросах безопасности, например нападения с ножом или кислотой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королевские эксперты сообщили, что это заявление означает, что король будет "все больше и больше отдаляться" от детей в этой "невероятно печальной ситуации".

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

В последний раз король Чарльз видел пятилетнего принца Арчи и трехлетнюю принцессу Лилибет в июне 2022 года, когда герцог и герцогиня Сассекские вернулись на празднование платинового юбилея покойной королевы.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

С этого времени 39-летний принц Гарри несколько раз возвращался в Великобританию без супруги и детей для судов с правительством.

В рамках своей текущей кампании против британских журналистов он предположил, что нападающих могло бы теоретически вдохновить то, что они прочли в бульварной газете.

Герцог Сассекский подтвердил: "Все, что нужно, это чтобы один человек, читающий эти вещи, действовал в соответствии с этим. И это могут быть нож, или кислота, это вещи, которые меня сильно волнуют. Это одна из причин, почему я не вернусь со своей супругой в эту страну".

Король Чарльз. Фото: Reuters

Гарри утверждал, что его судебная тяжба с прессой была причиной разрыва его отношений с семьей, заявив: "Для меня дело продолжается, но оно повлекло за собой частично разрыв".

Но что касается короля Чарльза и детей, то этот разрыв грозит стать пропастью.

"Было бы прекрасно думать, что в какой-то момент вскоре король сможет посетить внуков, которых он видел очень мало, но ему 75 лет, и он все еще не в лучшем состоянии. Визит в Америку вряд ли будет приоритетной задачей, учитывая другие требования к его графику. Это невероятно печальная ситуация, которую мало кто мог предсказать еще пять лет назад", — сказал Джо Литтл, главный редактор Majesty.

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