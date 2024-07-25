Актер Лил Рэл Говери поделился секретами похудения

Американский комик и актер Лил Рэл Говери. Фото: instagram.com/comedianlilrel/

Известный американский комик и актер Лил Рэл Говери поразил заметными изменениями во внешности. Звезда заметно похудел и поделился, как ему удалось добиться такого блестящего результата.

Об этом пишет TMZ.

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Лил Рэл Говери заметно похудел. Комика обвиняют в том, что он использовал препарат для диабетиков "Оземпик", который сейчас очень популярен у голливудских знаменитостей.

Артист уверяет, что его новое тело — это результат диеты и физических упражнений. Он рассказал о том, что уже пять лет работает над собой физически и духовно. Актер поделился, что сбросил лишние килограммы благодаря правильному питанию и физическим нагрузкам. Он также отказался от алкогольных напитков.

"Перестать пить, лучше питаться, заниматься спортом почти каждый день, писать, строить более близкие отношения с Богом, терапия и ответственность перед собой подняли мою жизнь на новый уровень", — поделился он.

Американский комик и актер Лил Рэл Говери до и после похудения. Фото: TMZ

Лил Рэл Гавери — американский актер и комик, самый известный по ролям Роберта Кармайкла в комедийном сериале "Шоу Кармайкла" и офицера TSA Рода Уильямса в фильме ужасов "Долой", а также по главной роли в сериале "Релл".

Напомним, певца Ашера раскритиковали за жесткую диету. А ранее Кэтти Перри заподозрили в злоупотреблении препаратами для похудения.