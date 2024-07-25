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Відмовився від одного продукту — відомий голлівудський актор вражаюче схуд та помолодшав

25 липня 2024 17:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Актор Ліл Рел Говері поділився секретами схуднення
Американський комік та актор Ліл Рел Говері. Фото: instagram.com/comedianlilrel/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий американський комік та актор Ліл Рел Говері вразив помітними змінами у зовнішності. Зірка помітно схуд та поділився, як йому вдалося досягти такого блискучого результату.

Про це пише TMZ.

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Ліл Рел Говері помітно схуд. Коміка звинувачують у тому, що він вживав препарат для діабетиків "Оземпік", який нині дуже популярний у голлівудських знаменитостей.

Артист запевняє, що його нове тіло — це результат дієти та фізичних вправ. Він розповів про те, що вже протягом п'яти років працює над собою фізично та духовно. Актор поділився, що скинув зайві кілограми завдяки правильному харчуванню та фізичним навантаженням. Він також відмовився від алкогольних напоїв.

"Перестати пити, краще харчуватися, займатися спортом майже щодня, писати, будувати ближчі стосунки з Богом, терапія і відповідальність перед собою підняли моє життя на новий рівень", — поділився він.

Відмовився від одного продукту — відомий голлівудський актор вражаюче схуд та помолодшав - фото 1
Американський комік та актор Ліл Рел Говері до та після схуднення. Фото: TMZ

Ліл Рел Гавері — американський актор і комік, найвідоміший за ролями Роберта Кармайкла в комедійному серіалі "Шоу Кармайкла" і офіцера TSA Рода Вільямса у фільмі жахів "Геть", а також за головною роллю в серіалі "Рел".

Нагадаємо, співака Ашера розкритикували за через жорстку дієту. А раніше Кетті Перрі запідозрили у зловживанні препаратами для схуднення.  

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