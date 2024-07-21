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Зірка серіалу "Ейфорія" різко схудла та змінилася до невпізнаваності

21 липня 2024 13:33
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Акторка Барбі Феррейра помітно схудла — фото
Американська акторка та модель Барбі Феррейра. Фото: instagram.com/barbieferreira/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Американська акторка та модель Барбі Феррейра здивувала шанувальників різким схудненням. За короткий проміжок часу вона змінилася до невпізнаваності.

Про це пише Page Six.

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Акторка поділилася кадрами, на яких вона хизується своєю схудлою фігурою в обтислій коричневій сукні з чорним мереживом.

"Такі дивні вібрації", — лаконічно підписала фото зі своєю новою фігурою.

Барбі Феррейра похизувалася схудлою фігурою
Американська акторка та модель Барбі Феррейра скинула зайву вагу. Фото: instagram.com/barbieferreira/
Барбі Феррейра схудла
Американська акторка та модель Барбі Феррейра схудла. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Модель доповнила образ шльопанцями, золотим намистом та каблучками в тон.

Частина користувачів соцмереж почали звинувачувати зірку у тому, що вона вживає препарат для діабетиків "Оземпік". Нині дівчина ніяк не прокоментувала такі слова.

Феррейра найбільш відома за роллю Кет Ернандес у серіалі "Ейфорія". Вона грала разом з акторками Зендеєю та Сідні Суїні в двох сезонах. Дівчина покинула шоу на тлі чуток про ворожнечу з творцем серіалу Семом Левінсоном.

Барбі Феррейра втратила вагу
Акторка та модель Барбі Феррейра до схуднення. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Нагадаємо, супермодель Наомі Кемпбелл похизувалася ідеальним тілом у крихітному бікіні. А також Брітні Спірс на курорті вразила фігурою у міні.

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