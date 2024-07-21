Акторка Барбі Феррейра помітно схудла — фото

Зірка серіалу "Ейфорія" різко схудла та змінилася до невпізнаваності
Американська акторка та модель Барбі Феррейра здивувала шанувальників різким схудненням. За короткий проміжок часу вона змінилася до невпізнаваності.
Про це пише Page Six.
Схудла Барбі Феррейра
Акторка поділилася кадрами, на яких вона хизується своєю схудлою фігурою в обтислій коричневій сукні з чорним мереживом.
"Такі дивні вібрації", — лаконічно підписала фото зі своєю новою фігурою.
Модель доповнила образ шльопанцями, золотим намистом та каблучками в тон.
Частина користувачів соцмереж почали звинувачувати зірку у тому, що вона вживає препарат для діабетиків "Оземпік". Нині дівчина ніяк не прокоментувала такі слова.
Феррейра найбільш відома за роллю Кет Ернандес у серіалі "Ейфорія". Вона грала разом з акторками Зендеєю та Сідні Суїні в двох сезонах. Дівчина покинула шоу на тлі чуток про ворожнечу з творцем серіалу Семом Левінсоном.
Нагадаємо, супермодель Наомі Кемпбелл похизувалася ідеальним тілом у крихітному бікіні. А також Брітні Спірс на курорті вразила фігурою у міні.
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