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Известная актриса призналась, почему отказалась сниматься в роли Бриджет Джонс

13 апреля 2024 09:05
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Известная актриса призналась, почему отказалась сниматься в роли Бриджет Джонс
Актриса Рене Зеллвеггер, сыгравшая Бриджет Джонс. Фото: instagram.com/bridgetjones.scenes/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бриджит Джонс могла сыграть не кто иной, как Тони Колетт, но она отказалась. 51-летней австралийской актрисе предложили роль в "Дневнике Бриджит Джонс", но она решила, что это не для нее.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса Рене Зеллвеггер согласилась на роль, и фильм пользуется огромным успехом. Однако во время прошлого выступления на Watch What Happens Live Тони настаивала, что не жалеет, что отказалась от роли.

 

 

"Я ни о чем не жалею. Я думаю, что случайностей не бывает. Все, что предназначено для вас в жизни, должно произойти. Я ни о чем не жалею — жизнь происходит так, как она должна. Но это правда, да", — говорит актриса.

Тони объяснила, что отказалась от роли, потому что в то время она играла в бродвейском мюзикле "Дикая вечеринка". Однако у нее были другие сомнения относительно персонажа, чувствуя, что она слишком похожа на свою роль в фильме 1994 года "Свадьба Мюриэль".

 

"Я была занята, но иногда я думаю об этом, этот персонаж так похож на Мюриэль. Возможно, это было слишком близко. И я стараюсь не повторяться", — говорит Колетт.

 

Основанный на романе-бестселлере Хелен Филдинг, многие были удивлены, когда американскую актрису Рене выбрали на роль Бриджит. За "Дневником Бриджит Джонс" вышли "Бриджит Джонс: грани разумного" в 2004 году и "Ребенок Бриджит Джонс" в 2016 году.

Это произошло после того, как съемка "Бриджит Джонс" 4 была официально подтверждена — Рене и Хью Грант собираются вернуться к своим культовым ролям. Четвертая часть известной франшизы, основанной на книгах Хелен Филдинг, будет называться "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки". Съемки фильма начнутся в мае.

Эмма Томпсон, сыгравшая роль доктора Ролинг в фильме "Ребенок Бриджит Джонс" в 2016 году, также возвращается, а Чиветел Эджиофор, звезда "Один день" Лео Вудолл также собираются сыграть главные роли.

 

Режиссер "Лесли" Майкл Моррис будет снимать фильм, основанный на одноименном романе 2013, а сценарий к фильму написал автор Филдинг.

Неизвестно, появится ли актер Марка Дарси Колин Фёрт, его персонаж был убит в романе. В "Без ума от мальчишки" Джонс показана как мать-одиночка двух детей, которая ходит на свидания. Фильм выйдет в День святого Валентина 2025, а международный прокат состоится в кинотеатрах.

Напомним, Стэнли Кубрик во время съемок "Сияния" издевался над известной актрисой. А раньше мы писали, что супруга Макрона снимется в известном сериале.

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