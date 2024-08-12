Шаманская рассекретила прайс Дмитрия Карпачева

Украинский блогер Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa/

Известный украинский блогер и бывшая жена скандального актера Студии "Квартал 95" Руслана Ханумака Алина Шаманская рассекретила гонорар известного психолога и ведущего шоу "Супермама" Дмитрия Карпачева. Инфлюэнсер сильно ревновала Ханумака к коллегам женского пола.

Об этом она призналась в собственном подкасте на YouTube.

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Девушка призналась, что в браке с Ханумаком очень ревновала его к коллегам женского пола. Она очень переживала из-за того, что муж ей может изменить.

"Я очень много раз присутствовала на съемочных площадках. И я точно не верю в то, что искра не пролетает, когда ты 3 месяца играешь влюбленную пару с симпатичной девушкой, которая тебе симпатизирует. Я когда-то на эту тему пошла к самому известному психологу Украины на то время, к Карпачеву. Он не принимал вообще. Но меня насколько крыло, я три-четыре года терпела, что это работа, а потом меня начало крыть", — рассказала Шаманская.

Блогер готова была отдать любые деньги специалисту, который ей поможет с постоянной тревогой. Она обратилась к популярному психологу украинских телешоу Дмитрию Карпачеву. Шаманская рассекретила сумму, которую заплатила за его консультацию.

"Подписчики пишут, фотки мужа с кем-то сбрасывают. И я думаю: "А если мы расстанемся? А если мне будет 40 лет, и он мне изменит с какой-то актрисой?" И я пишу: "Карпачев, примите меня". А он пишет, что консультации не ведет. И только 1000 евро час. И я такая пишу: "Беру два часа". И это две тысячи евро. Прихожу к нему, и говорю, что у меня есть проблема: "У меня муж режиссер, и я боюсь, что когда мне будет 40 лет, он изменит мне с актрисой", — поделилась она.

Напомним, в доме Шаманской произошла стрельба. А также инфлюэнсер открыла собственное рекламное агентство на фоне скандала с его бежавшим в США бывшим мужем Русланом Ханумаком.