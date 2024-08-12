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Відома блогерка розкрила суму за консультацію у психолога "Супермами" Карпачова

12 серпня 2024 11:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Шаманська розсекретила прайс Дмитра Карпачова
Українська блогерка Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська блогерка та колишня дружина скандального актора Студії "Квартал 95" Руслана Ханумака Аліна Шаманська розсекретила гонорар відомого психолога та ведучого шоу "Супермама" Дмитра Карпачова. Інфлюенсер сильно ревнувала Ханумака до колег жіночої статі.

Про це вона зізналася у власному подкасті на YouTube.

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Дівчина зізналася, що у шлюбі із Ханумаком дуже ревнувала його до колег жіночої статі. Вона дуже переживала через те, що чоловік їй може зрадити.

"Я дуже багато разів була присутня на знімальних майданчиках. І я точно не вірю в те, що іскра не пролітає, коли ти три місяці граєш закохану пару із симпатичною дівчиною, яка тобі симпатизує. Я колись на цю тему пішла до найвідомішого психолога України на той час, до Карпачова. Він не приймав взагалі. Але мене наскільки крило, я три-чотири роки терпіла, що це робота, а потім мене почало крити", — розповіла Шаманська.

Блогер готова була віддати будь-які гроші фахівцю, який їй допоможе з постійною тривогою. Вона звернулася до популярного психолога українських телешоу Дмитра Карпачова. Шаманська розсекретила суму, яку заплатила за його консультацію.

"Підписники пишуть, фотки чоловіка з кимось скидають. І я думаю: "А якщо ми розлучимося? А якщо мені буде 40 років, і він мені зрадить з якоюсь акторкою?" І я пишу: "Карпачов, прийміть мене". А він пише, що консультації не веде. І тільки 1000 євро година. І я така пишу: "Беру дві години". І це дві тисячі євро. Приходжу до нього і кажу, що в мене є проблема: "У мене чоловік режисер, і я боюсь, що, коли мені буде 40 років, він зрадить мені з акторкою", — поділилася вона.

Нагадаємо, у будинку Шаманської сталася стрілянина. А також інфлюенсер відкрила власну рекламну агенцію на тлі скандалу з її колишнім чоловіком Русланом Ханумаком, який втік до США.

шлюб психологія українські зірки ревнощі Дмитро Карпачов Аліна Шаманська Руслан Ханумак

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