Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известный дизайнер рассказала, почему была вынуждена отказаться от уколов красоты arrow

Известный дизайнер рассказала, почему была вынуждена отказаться от уколов красоты

26 апреля 2024 19:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Екатерина Сильченко призналась, во сколько лет начала делать ботокс.
Украинский дизайнер Екатерина Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский дизайнер Екатерина Сильченко призналась, почему отказалась от инъекций ботокса. Она показала, как изменили ее лицо уколы красоты.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

Читайте также:

Екатерина Сильченко рассказала о неудачном опыте с косметологом

Украинская дизайнер призналась, что очень рано "подсела" на косметологические инъекции. Сильченко с 20 лет регулярно колола себе на процедурах у косметолога ботокс.

Со временем звезда поняла, что уколы красоты ее не украшают, а наоборот прибавляют возраст. Дизайнер также добавила, что ее изменения не нравились близким.

Она отказалась от ботокса и стала выглядеть помоложе.

"Именно мне не подходит ботокс, потому что очень меняет лицо, и я становлюсь теткой. И взгляд не мой, и все замечали, что что-то странное со взглядом", — объяснила Сильченко.

Сильченко рассказала о том, как меняла свою внешность
Украинская дизайнер Екатерина Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/

Звезда также рассказала о своем неудачном опыте с косметологом, которому доверят многие женщины и мужчины в Европе. Она ждала его из Франции, однако после процедуры, ей не понравился результат. Она об этом ему сказала.

Вместо того, чтобы исправить результат, врач посоветовал дизайнеру сделать микротоки.

Тогда Сильченко поняла, что ботокс портит ее лицо и решила окончательно от него отказаться.

"Приехал из Франции косметолог делать уколы, я сказала ему, что у меня на лице странно ведет себя ботокс, он сказал, что понял меня и знает как лучше. И вот я ему присылаю этот ужасный результат его работы, и он говорит, что ему обидно, что так получилось. "Идите на микротоки", — рассказала она.

Сильченко отказалась от ботокса
Украинская дизайнер Екатерина Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/

Сейчас Екатерина приняла свою внешность и полюбила себя с морщинами на лбу. Дизайнер добавила, что уже никогда не будет корректировать эту проблему уколами и если недостатки на лице начнут ей мешать, то сделает себе подтяжку.

Сильченко приняла свое лицо
Украинская дизайнер Екатерина Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/

Напомним, Слава Каминская показала, как выглядит после перенесенных операции на лице и теле. А также певица Алина Гросу прокомментировала слухи о пластических операциях.

Катя Сильченко
шоу-бизнес
украинские звезды
Дизайн
красота
косметолог
косметология

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри