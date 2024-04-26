Екатерина Сильченко призналась, во сколько лет начала делать ботокс.

Украинский дизайнер Екатерина Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/

Известный украинский дизайнер Екатерина Сильченко призналась, почему отказалась от инъекций ботокса. Она показала, как изменили ее лицо уколы красоты.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Украинская дизайнер призналась, что очень рано "подсела" на косметологические инъекции. Сильченко с 20 лет регулярно колола себе на процедурах у косметолога ботокс.

Со временем звезда поняла, что уколы красоты ее не украшают, а наоборот прибавляют возраст. Дизайнер также добавила, что ее изменения не нравились близким.

Она отказалась от ботокса и стала выглядеть помоложе.

"Именно мне не подходит ботокс, потому что очень меняет лицо, и я становлюсь теткой. И взгляд не мой, и все замечали, что что-то странное со взглядом", — объяснила Сильченко.

Украинская дизайнер Екатерина Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/

Звезда также рассказала о своем неудачном опыте с косметологом, которому доверят многие женщины и мужчины в Европе. Она ждала его из Франции, однако после процедуры, ей не понравился результат. Она об этом ему сказала.

Вместо того, чтобы исправить результат, врач посоветовал дизайнеру сделать микротоки.

Тогда Сильченко поняла, что ботокс портит ее лицо и решила окончательно от него отказаться.

"Приехал из Франции косметолог делать уколы, я сказала ему, что у меня на лице странно ведет себя ботокс, он сказал, что понял меня и знает как лучше. И вот я ему присылаю этот ужасный результат его работы, и он говорит, что ему обидно, что так получилось. "Идите на микротоки", — рассказала она.

Украинская дизайнер Екатерина Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/

Сейчас Екатерина приняла свою внешность и полюбила себя с морщинами на лбу. Дизайнер добавила, что уже никогда не будет корректировать эту проблему уколами и если недостатки на лице начнут ей мешать, то сделает себе подтяжку.

Украинская дизайнер Екатерина Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/

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