Катерина Сільченко зізналася, у скільки років почала робити ботокс — фото

Українська дизайнерка Катерина Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/

Відома українська дизайнерка Катерина Сільченко зізналася про те, чому відмовилася від ін'єкцій ботоксу. Вона показала, як змінили її обличчя уколи краси.

Відповідні світлини вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Катерина Сільченко розповіла про свій невдалий досвід з косметологом

Українська дизайнерка зізналася, що дуже рано "підісіла" на косметологічні ін'єкції. Сільченко з 20 років регулярно колола собі на процедурах у косметолога ботокс.

Згодом зірка зрозуміла, що уколи краси її не прикрашають, а навпаки додають віку. Дизайнерка також додала, що її зміни не подобались близьким.

Вона відмовилась від ботоксу і стала виглядати молодше.

"Саме мені не підходить ботокс, бо дуже змінює обличчя, і я стаю тіткою. І погляд не мій, і всі помічали, що щось дивне з поглядом", — пояснила Сільченко.

Українська дизайнерка Катерина Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/

Зірка також розповіла про свій невдалий досвід із косметологом, якому довірять багато жінок та чоловіків у Європі. Вона чекала його з Франції і після процедури, втім їй не сподобався результат. Вона про це йому сказала.

Замість того, що виправити результат, лікар порадив дизайнерці зробити мікротоки.

Саме тоді Сільченко зрозуміла, що ботокс псує її обличчя та вирішила остаточно від нього відмовитися.

"Приїхав з Франції косметолог робити уколи, я сказала йому, що в мене на обличчі дивно веде себе ботокс, він сказав, що зрозумів мене і знає як краще. І ось я йому надсилаю цей жахливий результат його роботи, і він каже, що йому прикро, що так вийшло. "Йдіть на мікротоки", — розповіла вона.

Українська дизайнерка Катерина Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/

Зараз Катерина прийняла свою зовнішність і полюбила себе зі зморшками на лобі. Дизайнерка додала, що вже ніколи не буде коригувати цю проблему уколами і якщо недоліки на обличчі почнуть їй заважати, то зробить собі підтяжку.

Українська дизайнерка Катерина Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko/

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