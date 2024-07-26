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Известная голливудская актриса трогательно поддержала украинских олимпийцев

26 июля 2024 15:10
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Иванна Сахно поддержала украинских спортсменов
Голливудская актриса с украинскими корнями Иванна Сахно. Фото: instagram.com/ivannasakhno/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная голливудская актриса и украинка Иванна Сахно обратилась к нашим спортсменам. Звезда искренне пожелала им победы на Олимпийских играх в Париже.

Соответствующий ролик был опубликован на ее странице в Instagram.

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Иванна Сахно обратилась к спортсменам

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

Актриса гордится своими сильными земляками, которые представляют Украину на Олимпийских играх в разгар войны.

"Сегодня Украина с гордостью стоит на Олимпийских Играх как символ устойчивости среди разрушений и потерь. Помня о темных временах Второй мировой войны, когда Олимпийские игры были приостановлены, вы, наши спортсмены, стоите здесь, чтобы показать миру, что история не имеет права повториться", — отметила знаменитость.

Сахно трогательно пожелала успеха нашим олимпийцам и подчеркнула несокрушимый дух нашего народа.

"Олимпийский огонь, горящий сегодня, — это не просто символ. Это пламя свободы, которое вы несете, преодолевая темноту. Пусть эти игры станут не только праздником спорта, но и праздником человеческого достоинства и единства против тирании и агрессии. Пусть прибудет с вами сила. Слава Украине!" — обратилась к спортсменам она.

Напомним, ранее знаменитая актриса, сыгравшая Фиби в культовом сериале "Все женщины — ведьмы" Алисса Милано, публично обратилась к украинцам со словами поддержки. А также фронтмен группы Imagine Dragons в разгар концерта поднял флаг Украины.

спорт Голливуд Иванна Сахно UNITED 24 Олимпиада-2024 украинские звезды

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