Известная певица стала триумфатором отдельной юбилейной премии "Эмми"

Гости и победители Дневной премии "Эмми". Фото: Emmy

В центре Лос-Анджелеса прошла торжественная, юбилейная, 50-я церемония вручения Дневной премии "Эмми". Ее организовывает Национальная академия телевизионных искусств и наук. Награды получают лучшие дневные телепрограммы в США, телеведущие, продюсеры и т.д.

Об этом сообщает издание People.

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Триумф Келли Кларксон на премии

41-летняя певица и актриса стала лучшей ведущей дневного разговорного телешоу (с одноименным названием "Шоу Келли Кларксон"). Также программа одержала победу в своей категории. Кларксон обошла в обеих номинациях свою основную конкурентку, титулованную актрису Дрю Бэрримор. Обе звезды на премии не явились.

Кроме "Шоу Келли Кларксон" сериалы "Общий госпиталь" и "Смелые и красивые" стали лидерами побед. Сьюзан Луччи была удостоена премии за жизненные достижения, награды, врученной Шемаром Муром. Кстати, именно он передал Луччи ее первую Дэнну "Эмми" в 1999 году после 19 номинаций за ее образ Эрики Кейн в фильме "Все мои дети".

Одна из победительниц премии. Фото: Emmy

Напомним, ранее мы писали, что объявили номинантов на премию "Золотой глобус-2024". Также мы рассказывали, что в Берлине прошла церемония награждения премии Европейской киноакадемии.