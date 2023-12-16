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Відома співачка стала тріумфаторкою окремої ювілейної премії "Еммі"

16 грудня 2023 12:31
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Стас Кожушко
Редактор
Відома співачка стала тріумфаторкою окремої ювілейної премії "Еммі"
Гості та переможці Денної премії "Еммі". Фото: Emmy
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В центрі Лос-Анджелеса пройшла урочиста, ювілейна, 50-та церемонія вручення Денної премії "Еммі". Її організує Національна академія телевізійних мистецтв і наук. Нагороди отримують найкращі денні телепрограми США, телеведучі, продюсери тощо. 

Про це повідомляє видання People.

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Тріумф Келлі Кларксон на премії

41-річна співачка та акторка стала кращою ведучою денного розмовного телешоу (з однойменною назвою "Шоу Келлі Кларксон"). Також програма отримала перемогу у своїй категорії. Кларксон обійшла в обох номінаціях свою основну конкурентку, титуловану акторку Дрю Беррімор. Обидві зірки на премії не з'явилися. 

Окрім "Шоу Келлі Кларксон" серіали "Загальний госпіталь" і "Сміливі та красиві" стали лідерами за перемогами. Сьюзан Луччі була удостоєна премії за життєві досягнення, відзнаки, врученої Шемаром Муром. До речі, саме він передав Луччі її першу Денну "Еммі" 1999 року після 19 номінацій за її образ Еріки Кейн у фільмі "Всі мої діти".

Одна з переможниць премії. Фото: Emmy

Нагадаємо, раніше ми писали, що оголосили номінантів на премію "Золотий глобус-2024". Також ми розповідали, що в  Берліні відбулася церемонія нагородження премії Європейської кіноакадемії.

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