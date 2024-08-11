Известная певица призналась, что ей предлагали закрутить роман с принцем Гарри

Певица Джейд Феруолл. Фото: instagram.com/jadethirlwall/

Джейд Фероулл — принцесса поп-музыки, но она могла быть настоящим королевским лицом, поскольку ее коллеги по группе Little Mix однажды пытались свести ее с принцем Гарри. 31-летняя певица, которая сейчас является сольной исполнительницей, рассказала Нику Гримшоу в своем подкасте Sidetracked, что ее бывшие коллеги по группе Джесси Нельсон, Перри Эдвардс и Ли-Энн Пиннок верили, что она может начать в романтические отношения с младшим братом принца Уильяма.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда призналась, что ее партнерши по группе пытались познакомить их с принцем Гарри на Royal Variety Performance в 2015 году до того, как он начал встречаться с Меган Маркл.

Джейд призналась, что чувствовала себя "неловко", пожимая ему руку.

Она объяснила: "Тогда я была одинокой, и все девушки говорили: "О, Гарри, ты могла бы встречаться с ним!". Я подумал: "О, Боже, вот оно". А потом он спустился, и я начала нервничать".

Поп-звезда сказала, что, по ее мнению, Гарри считал ее "странной".

Принц Гарри знакомится с группой. Фото: Shutterstock

Джейд, которая сейчас встречается с Джорданом Стивенсом из Rizzle Kicks, сказала: "Я все равно не умею флиртовать, поэтому точно ничего не было бы. Возможно, я немного задержала рукопожатие, чтобы уловить атмосферу. Я желаю ему добра".

Напомним, Меган Маркл подвергли критике за неискренность. А раньше мы писали, что в отношениях принца Гарри с королем наметилось ухудшение.