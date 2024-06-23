Они не патриоты — Валентина Хамайко сказала свою правду о Потапе и Каменских

Музыкальные исполнители Потап и Настя Каменских. Фото: Instagram/realpotap

Днями певица Настя Каменских (NK) вернулась в Украину, чтобы презентовать новую композицию артиста Ostrovskyi. Между тем бывшая ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1. Вихідний" (проект закрыли), телезвезда Валентина Хамайко высказалась о Каменских и ее муже, рэпере Потапе (Алексей Потапенко).

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Люкс ФМ".

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Хамайко против Потапа и Каменских

Автор проекта на "Люкс ФМ" Оксана Кучма отметила, что в украинском шоу-бизнесу есть знаменитости, которые были популярные до полномасштабной войны, но сейчас строят карьеру за рубежом. Она вспомнила Потапенко и Каменских и спросила Хамайко, будет ли им место в Украине после победы. Ответ был довольно откровенным.

"Эти люди никогда не были патриотами. Никогда. И песни у них, как мы видим, патриотические не складываются, не пишутся... Я бы откровенно сказала: я бы не очень хотела, чтобы они возвращались. Они назвали себя людьми мира, пусть в мире и остаются", — ответила Хамайко.

Телеведущая канала "1+1" также добавила, что хочет, чтобы украинское общество росло именно таким, как сейчас выкристаллизовывается на своих ценностях. Отметим, что Каменских продолжает покорять латиноамериканский музыкальный рынок. Потап в качестве продюсера посещает разные страны. В последний раз в Украине он был в октябре прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, что Настя Каменских кардинально изменила свое отношение к спорту. Также мы рассказывали, как Потап поздравил Каменских с днем рождения.