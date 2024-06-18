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Известная украинская актриса стала на защиту Украины

18 июня 2024 15:18
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актриса Мария Агапитова вступила в ряды ВСУ
Актриса Национального драмтеатра имени Леси Украинки Мария Агапитова. Фото: Facebook
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Актриса Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Мария Агапитова мобилизовалась в Вооруженные силы Украины. Девушка просит неравнодушных помочь ей с приобретением амуниции.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Артистка призналась поклонникам, что хотела встать на защиту нашей страны еще в начале полномасштабного вторжения РФ, однако тогда ее не взяли. Девушка решилась на такой шаг ради своего счастливого будущего в свободной стране.

"В 2022 году, стоя в огромной очереди в ТЦК, меня не взяли со словами: "Настанет и твое время". Вот оно и наступило! Я встаю на защиту своей страны!", — сообщила она.

Известная украинская актриса стала на защиту Украины - фото 1
Актриса Национального драмтеатра имени Леси Украинки Мария Агапитова. Фото: Facebook
Известная украинская актриса стала на защиту Украины - фото 2
Актриса Национального драмтеатра имени Леси Украинки Мария Агапитова. Фото: Facebook

Защитница обратилась к поклонникам с просьбой помочь ей с амуницией, ведь большинство вещей которые ей выдали — мужские. Агапитова открыла сбор на 50 тысяч гривен.

"Мне необходима хорошая броня, потому что я еще хочу иметь детей и выйти на сцену. Мне выдали все необходимое, но женского, тем более анатомического, к сожалению, нет. А самое ужасное, что для женщин все вдвое дороже", — написала артистка.

Известная украинская актриса стала на защиту Украины - фото 3
Публикация актрисы Марии Агапитовой. Фото: Facebook

Ранее мы писали, что решение присоединиться к рядам ВСУ принял известный писатель Сергей Жадан. А также известный рокер Женя Галич подверг критике украинцев, которые уклоняются от военной службы.

мобилизация
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