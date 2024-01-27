Известная украинская музыкантка хотела мобилизоваться

Певица и бандуристка Марина Круть. Фото: instagram.com/bandura_krut

Украинская певица и бандуристка Марина Круть рассказала, что хотела пойти воевать на передовую. Однако некоторые моменты заставили ее передумать.

Об этом она рассказала в подкасте hromadske.зміст.

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Очень сильно боится крови

В начале полномасштабного вторжения украинская певица и бандуристка Марина Круть хотела присоединиться к рядам ВСУ. Однако 27-летняя девушка долго не могла понять, чем могла бы заниматься на фронте.

"У меня были активные попытки, от которых меня многие отговаривали. И я понимала, почему я хочу пойти туда. Я себя часто спрашивала, что я могла бы делать? Просто есть одна проблемка. Самое простое, что может быть для женщины на фронте — это, например, боевой медик. Я не скажу, что это самое простое, но это такая для меня понятная схема, потому что, чтобы быть снайпером, нужно положить не один год жизни на это. И так же, если ты хочешь быть хорошим боевым медиком, желательно иметь медицинское образование. То есть надо приложить много усилий", — рассказала исполнительница.

Самой актуальной профессией для женщин на войне является боевой медик, но Марина не могла овладеть этой профессией, потому что имеет большой страх.

"Одна из доступных для меня вакансий — это боевой медик. Но есть один нюанс — я очень сильно боюсь крови. Я теряю сознание", — поделилась бандуристка.

Тогда певица решила заниматься тем, что в ее силах, что может принести пользу и приблизить победу Украины.

"Я просто поговорила с собой, какова моя самая большая ценность. И поняла, что мне нужно ехать за границу и говорить про Украину, собирать деньги. Я все же буду там полезнее", — сказала Круть.

Поэтому сейчас Марина активно путешествует с концертами и собирает деньги для ВСУ. А еще выступает для военных. Но если к ней подойдут ТЦК и захотят мобилизовать, девушка не против и пойдет на это.

Напомним, Саша Бо забрала авто для ВСУ, которое еще полгода назад должно было поехать на фронт.

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