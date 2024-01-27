Відома українська музикантка хотіла мобілізуватися
Українська співачка та бандуристка Марина Круть розповіла, що хотіла піти воювати на передову. Проте деякі моменти змусили її передумати.
Про це вона розповіла у подкасті hromadske.зміст.
Дуже сильно боїться крові
На початку повномасштабного вторгнення українська співачка та бандуристка Марина Круть хотіла доєднатися до лав ЗСУ. У цьому бажанні її підтримували, проте 27-річна дівчина довго не могла зрозуміти, чим саме могла б займатися на фронті.
"У мене були активні спроби, від яких мене багато хто відмовляв. І я розуміла, чому я хочу піти туди. Я себе часто запитувала, що я могла б робити? Просто є одна проблемка. Найпростіше, що може бути для жінки на фронті – це, наприклад, бойовий медик. Я не скажу, що це найпростіше, але це така для мене зрозуміла схема, тому що, щоб бути снайперкою, треба покласти не один рік життя на це. І так само, якщо ти хочеш бути хорошою бойовою медикинею, бажано мати медичну освіту. Тобто треба докласти багато зусиль", — розповіла виконавиця.
Найактуальнішою професією для жінок на війні є бойовий медик, але Марина не могла опанувати цю професію, адже має великий страх.
"Одна з доступних для мене вакансій – це бойова медикиня. Але є один нюанс – я дуже сильно боюся крові. Я непритомнію", — поділилася бандуристка.
Тоді співачка вирішила займатися тим, що у її силах, що може принести користь і прискорити перемогу України.
"Я просто поговорила з собою, яка є моя найбільша цінність. І зрозуміла, що мені треба їхати за кордон і говорити за Україну, збирати гроші. Я все ж буду там корисніша", — сказала Круть.
Тому зараз Марина активно подорожує з концертами і збирає гроші для ЗСУ. А ще виступає для військових. Але якщо до неї підійдуть ТЦК і захочуть мобілізувати, дівчина не проти і піде на це.
Нагадаємо, Саша Бо забрала авто для ЗСУ, яке ще пів року тому мало поїхати на фронт.
Також ми писали, що Волошин прокоментував заклик блогерам йти до ТЦК.
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