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Відома українська музикантка хотіла мобілізуватися

27 січня 2024 17:57
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Відома українська музикантка хотіла мобілізуватися
Співачка і бандуристка Марина Круть. Фото: instagram.com/bandura_krut
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Українська співачка та бандуристка Марина Круть розповіла, що хотіла піти воювати на передову. Проте деякі моменти змусили її передумати. 

Про це вона розповіла у подкасті hromadske.зміст.

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Дуже сильно боїться крові

На початку повномасштабного вторгнення українська співачка та бандуристка Марина Круть хотіла доєднатися до лав ЗСУ. У цьому бажанні її підтримували, проте 27-річна дівчина довго не могла зрозуміти, чим саме могла б займатися на фронті. 

 

"У мене були активні спроби, від яких мене багато хто відмовляв. І я розуміла, чому я хочу піти туди. Я себе часто запитувала, що я могла б робити? Просто є одна проблемка. Найпростіше, що може бути для жінки на фронті – це, наприклад, бойовий медик. Я не скажу, що це найпростіше, але це така для мене зрозуміла схема, тому що, щоб бути снайперкою, треба покласти не один рік життя на це. І так само, якщо ти хочеш бути хорошою бойовою медикинею, бажано мати медичну освіту. Тобто треба докласти багато зусиль", — розповіла виконавиця.

 

Найактуальнішою професією для жінок на війні є бойовий медик, але Марина не могла опанувати цю професію, адже має великий страх.

"Одна з доступних для мене вакансій – це бойова медикиня. Але є один нюанс – я дуже сильно боюся крові. Я непритомнію", — поділилася бандуристка. 

Тоді співачка вирішила займатися тим, що у її силах, що може принести користь і прискорити перемогу України. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я просто поговорила з собою, яка є моя найбільша цінність. І зрозуміла, що мені треба їхати за кордон і говорити за Україну, збирати гроші. Я все ж буду там корисніша", — сказала Круть. 

Тому зараз Марина активно подорожує з концертами і збирає гроші для ЗСУ. А ще виступає для військових. Але якщо до неї підійдуть ТЦК і захочуть мобілізувати, дівчина не проти і піде на це. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KRUTЬ (@bandura_krut)

Нагадаємо, Саша Бо забрала авто для ЗСУ, яке ще пів року тому мало поїхати на фронт. 

Також ми писали, що Волошин прокоментував заклик блогерам йти до ТЦК.

музика
українські зірки
мобілізація
співачка

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