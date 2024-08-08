Известная журналистка раскритиковала суицидальное откровение супруги принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская дала интервью с принцем Гарри на американском телеканале CBS, чтобы объявить о запуске группы поддержки родителей, чьи дети пострадали или даже покончили жизнь самоубийством. Пара обсудила опасный контент в социальных сетях.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Журналистка раскритиковала супругу принца Гарри за откровенное интервью

Меган, которая три года назад рассказала в интервью Опре Уинфри, что думала покончить с собой, являясь членом королевской семьи, сказала, что надеется, что этим признанием сможет помочь другим.

Принц Гарри. Фото: Reuters

"Я просто не хотела быть живой. Я бы никогда не хотела, чтобы кто-то другой чувствовал себя так, и если мой озвученный опыт кого-то спасет, я приму то, что будет потом", — сказала она ведущей CBS News Джейн Поли.

Журналистка Аманда Плэттел прокомментировала слова герцогини.

"Мне не чужды разрушительные последствия самоубийства. Мой дедушка покончил с собой с третьей попытки. Я видела, как это вырывает сердце из семей. Поэтому мои соболезнования Меган из-за таких мыслей. К счастью, герцогиня, кажется, выздоровела, даже если боль, как она говорит, продолжается. Но как нагло со стороны Меган использовать это интервью как возможность прорекламировать себя как "жалостливую герцогиню", когда в других случаях она проявляла так мало уважения или сострадания другим", — пишет в своей колонке Плэтелл.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Журналистка напомнила, что сейчас расследуют обвинения в систематическом "издевательстве" над ее персоналом, когда она была работающим членом королевской семьи. Меган решительно отрицала укоры, которые семья Гарри лояльно скрыла, прежде чем они могли наделать шума.

"Я хотела бы услышать, что скажут те сотрудники, которые предъявили обвинение, о "сочувствии" Меган. Кроме того, есть ее неуважение к Виндзорам. Не только потому, что они были жестоки к ней и не поддерживали ее проблемы с психическим здоровьем. Она назвала некоторых из них расистами, сказав Опре, что члены королевской семьи выражали "беспокойство и разговоры о том, насколько темной может быть кожа ее ребенка", — рассказала Плэтелл.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Журналистка напомнила, что в декабре 2023 года, всего за несколько месяцев до того, как Кейт обнародовала свой диагноз рака, "королевский корреспондент" Меган Омид Скоби, сотрудничавший с герцогиней над ее первой книгой о Сассексах, "В поисках свободы", "случайно" раскрыл вероятных "королевских расистов". По его словам, ими могли быть король Чарльз и Кейт Миддлтон, информация появилась в голландскоязычной версии книги.

"Давайте не будем забывать о постоянной отстраненности Меган от ее слабого отца Томаса, который оплачивал ее приватное образование, годами заботился о ней в детстве. Она отвернулась от него, лишая его права встречаться не только со своим супругом принцем Гарри, но и с его внуками — Арчи и Лилибет. Я уверена, что Томас не назвал бы свою дочь "сострадательной", — делится Аманда.

Эксперт отмечает, что Меган, похоже, хочет, чтобы на нее всегда смотрели как на жертву.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

"Как писал Джобсон в своей книге, не только мы, британцы, но и американцы устали от того, что привилегированные жители Сассекса поливали грязью королевскую семью. Большие гонорары пары от Netflix и мемуары теперь позади. Поэтому как они будут финансировать свой образ жизни, пока их популярность здесь и за рубежом падает? Одно можно сказать точно, тесть Меган, король Чарльз, не придет на помощь. Возможно, королю, как и всем нам, надоела видимость сострадания, которую Сассексы постоянно навязывают миру", — предположила Аманда.

Напомним, принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на королевский отдых. А раньше мы писали, что Меган Маркл обвинили в неискренности.