Блогеры посетили мастер-класс по сбору бронежилетов для женщин — цель мероприятия

Ведущая Маша Ефросинина и блогер Анита Соловей. Фото: менеджмент артиста

Известная телеведущая Маша Ефросинина и блогер Анита Соловей организовали для украинских инфлюэнсеров мастер-класс по сбору бронежилетов для того, чтобы закрыть сбор "Женская броня". В мероприятии, которое прошло 4 июля, приняла участие известная певица Анна Тринчер и TAYANNA и блогеры Diana Gloster, Александр Залиско, Егор Андрюшин, Повар Данил, Оля Шелби, Григорий Бакланов, GEZWEIRDO, Анастасия Воскобойник и другие.

Об этом сообщает менеджмент ведущей.

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Анита Соловей собрала блогеров на мастер-класс по сбору бронежилеты для того, чтобы помочь известной телеведущей закрыть сбор на анатомические бронежилеты для наших защитниц. Сейчас на фронте нас защищают многие женщины На передовой сейчас защищают Украину тысячи женщин — боевые медики, саперы, снайперы, пулеметчицы. Они носят мужские бронежилеты, которые не адаптированы к их телу и могут нанести вред их здоровью.

Маша Ефросинина открыла сбор "Женская броня" и на данный момент ей удалось собрать 2 миллиона 600 тысяч гривен.

Целью сбора 4 миллиона гривен, которые позволят обеспечить анатомическими бронежилетами 160 женщин-защитниц. Чтобы собрать остальные, блогер Анита Соловей объединила блогеров для распространения сбора среди разных аудиторий. На мероприятии приняли слово основательница социальной инициативы Arm Women Now Ирина Никорак, Анита Соловей и Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина и Анита Соловей. Фото: менеджмент артиста

Мастер-класс по сбору бронежилетов. Фото: менеджмент артиста

Мастер-класс по сбору бронежилетов для женщин. Фото: менеджмент артиста

Анна Тринчер и Diana Gloster. Фото: менеджмент артиста

Анна Тринчер собирает бронежилет. Фото: менеджмент артиста

TAYANNA собирает бронежилет. Фото: менеджмент артиста

Мастер-класс по сбору бронежилетов провела компания "Балистика".

"Наши защитницы заслуживают лучшей защиты, ведь они стоят на передовой ради нашего будущего. Объединение усилий и общая цель помогают достичь больших результатов, и я горжусь тем, что сегодня мы вместе собрались, чтобы закрыть сбор", — сказала инициатор мероприятия Анита Соловей.

"Обеспечение женщин-военнослужащих бронежилетами, которые соответствуют их физиологическим особенностям — это шаг к равенству и уважению, и я благодарна всем, кто помогает проекту "Женская броня", за неравнодушие и поддержку. Вместе мы можем изменить ситуацию!" — добавила Маша Ефросинина.

"Снаряжение имеет прямое влияние на здоровье наших защитников и эффективность выполнения ими боевых задач. На передовой более 5 000 женщин. Это боевые медики, саперы, снайперы, пулеметчики. Такого нет ни в одной стране мира. Поэтому от имени этих девушек, от имени их дочерей, матерей и сестер я хочу поблагодарить Машу Ефросинину, Аниту Соловей и всех блогеров за помощь, поддержку и неравнодушие. Именно благодаря вам мы сможем обеспечить большее количество защитниц анатомическими бронежилетами", — отметила Ирина Никорак, основательница общественной инициативы "Arm Women Now".

Напомним, ранее мы рассказывали, что Ефросинина прокомментировала слухи о разводе с мужем , который служит в ВСУ. Также мы писали, что певица Алина Гросу снимается в проекте Netflix .