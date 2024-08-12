Гонорары Григория Решетника - сколько зарабатывает ведущий за съемки в шоу "Холостяк"

Известный блогер раскрыл гонорар ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника
Этой осенью стартует новый сезон романтического шоу "Холостяк". Пока продолжаются съемки проекта, украинский блогер Богдан Беспалов раскрыл гонорар ведущего главного романтического шоу страны Григория Решетника.
Об этом инфлюенсер сообщил в своем телеграм-канале.
Доходы ведущего шоу "Холостяк"
По информации блогера, согласно условиям строгого контракта организаторов "Холостяка", в среднем Решетник получает в месяц 400 тысяч гривен. По мнению блогера, такая оплата труда вполне справедлива, ведь съемки проекта отнимают много времени и сил.
"Сумма солидная, но, мне кажется, ценник оправдан. Более 4 месяцев вырваны из жизни и съемки по 30 часов нон-стоп без сна. То, что имеет сегодня Гриша, абсолютно заслуженно", — отметил Беспалов.
Напомним, кто будет главным психологом в новом сезоне "Холостяка". А также среди участниц оказалась подруга скандальной художницы Сони Морозюк.
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