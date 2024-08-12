Гонорары Григория Решетника - сколько зарабатывает ведущий за съемки в шоу "Холостяк"

Ведущий Григорий Решетник. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Этой осенью стартует новый сезон романтического шоу "Холостяк". Пока продолжаются съемки проекта, украинский блогер Богдан Беспалов раскрыл гонорар ведущего главного романтического шоу страны Григория Решетника.

Об этом инфлюенсер сообщил в своем телеграм-канале.

Читайте также:

Доходы ведущего шоу "Холостяк"

По информации блогера, согласно условиям строгого контракта организаторов "Холостяка", в среднем Решетник получает в месяц 400 тысяч гривен. По мнению блогера, такая оплата труда вполне справедлива, ведь съемки проекта отнимают много времени и сил.

"Сумма солидная, но, мне кажется, ценник оправдан. Более 4 месяцев вырваны из жизни и съемки по 30 часов нон-стоп без сна. То, что имеет сегодня Гриша, абсолютно заслуженно", — отметил Беспалов.

Публикация блоггера Богдана Беспалова. Фото: скриншот Telegram

Напомним, кто будет главным психологом в новом сезоне "Холостяка". А также среди участниц оказалась подруга скандальной художницы Сони Морозюк.