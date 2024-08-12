Гонорари Григорія Решетника — скільки заробляє ведучий за зйомки у шоу "Холостяк"

Ведучий Григорій Решетнік. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Цієї осені стартує новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Поки тривають зйомки проєкту, український блогер Богдан Беспалов розкрив гонорар ведучого головного романтичного шоу країни Григорія Решетника.

Про це інфлюенсер повідомив у своєму телеграм-каналі.

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За інформацією блогера, відповідно до умов суворого контракту організаторів "Холостяка", у середньому Решетник отримує на місяць 400 тисяч гривень. На думку блогера, така оплата праці є цілком справедливою, адже знімання проєкту віднімають багато часу та сил.

"Сума солідна, але, як на мене, цінник виправданий. Понад 4 місяці вирвано із життя та зйомки по 30 годин нон-стоп без сну. Те, що має сьогодні Гриша, абсолютно заслужено", — зазначив Беспалов.

Публікація блогера Богдана Беспалова. Фото: скриншот Telegram

Нагадаємо, хто буде головною психологинею в новому сезоні "Холостяка". А також серед учасниць опинилася подруга скандальної художниці Соні Морозюк.