Гонорари Григорія Решетника — скільки заробляє ведучий за зйомки у шоу "Холостяк"

Відомий блогер розкрив гонорар ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника
Цієї осені стартує новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Поки тривають зйомки проєкту, український блогер Богдан Беспалов розкрив гонорар ведучого головного романтичного шоу країни Григорія Решетника.
Про це інфлюенсер повідомив у своєму телеграм-каналі.
Доходи ведучого шоу "Холостяк"
За інформацією блогера, відповідно до умов суворого контракту організаторів "Холостяка", у середньому Решетник отримує на місяць 400 тисяч гривень. На думку блогера, така оплата праці є цілком справедливою, адже знімання проєкту віднімають багато часу та сил.
"Сума солідна, але, як на мене, цінник виправданий. Понад 4 місяці вирвано із життя та зйомки по 30 годин нон-стоп без сну. Те, що має сьогодні Гриша, абсолютно заслужено", — зазначив Беспалов.
Нагадаємо, хто буде головною психологинею в новому сезоні "Холостяка". А також серед учасниць опинилася подруга скандальної художниці Соні Морозюк.
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