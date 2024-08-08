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Известный блогер раскрыл имена нескольких девушек, которые приняли участие в "Холостяке"

8 августа 2024 15:36
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Беспалов назвал имена участниц "Холостяка"
Герой шоу "Холостяк 13" Александр Терен. Фото: instagram/tsvit_teren
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Уже через несколько месяцев стартует новый сезон романтического шоу "Холостяк". Пока продолжаются съемки, известный блогер Богдан Беспалов раскрыл имена нескольких девушек, которые будут сражаться за сердце военного Александра (Терена) Будько.

Об этом инфлюенсер сообщил в своем телеграм-канале.

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Участницы нового сезона "Холостяк"

По информации блогера, в новом сезоне примет участие журналистка по имени Светлана. Девушка была замужем, однако ее муж погиб на войне. Беспалов считает, что у нее есть все шансы дойти до финала.

Героини шоу "Холостяк"
Участница "Холостяка" Светлана. Фото: Telegram

Кроме того, за сердце Терена будет бороться TikTok-блогер Анастасия Анисимова. Девушку подозревают в том, что она зарабатывает незаконными способами.

Девушки в "Холостяке"
Участница "Холостяка" Анастасия Анисимова. Фото: Telegram

Блогер утверждает, что в "Холостяке 13" примет также участие юрист Юлия Шкурлей. Ее папа — военный десантник, поэтому девушка по собственному опыту понимает, как строить семью с мужчиной из ВСУ. Беспалов отмечает, что она не понравилась Терену и оставила шоу в первом же выпуске.

Участницы "Холостяка"
Участница "Холостяка" Юлия Шкурлей. Фото: Telegram

Напомним, кто будет главным психологом в новом сезоне "Холостяка". А также среди участниц оказалась подруга скандальной художницы Сони Морозюк.

шоу Холостяк украинские звезды Богдан Беспалов телеканал "СТБ" Александр "Терен" Будько

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