Беспалов назвал имена участниц "Холостяка"

Известный блогер раскрыл имена нескольких девушек, которые приняли участие в "Холостяке"
Уже через несколько месяцев стартует новый сезон романтического шоу "Холостяк". Пока продолжаются съемки, известный блогер Богдан Беспалов раскрыл имена нескольких девушек, которые будут сражаться за сердце военного Александра (Терена) Будько.
Об этом инфлюенсер сообщил в своем телеграм-канале.
Участницы нового сезона "Холостяк"
По информации блогера, в новом сезоне примет участие журналистка по имени Светлана. Девушка была замужем, однако ее муж погиб на войне. Беспалов считает, что у нее есть все шансы дойти до финала.
Кроме того, за сердце Терена будет бороться TikTok-блогер Анастасия Анисимова. Девушку подозревают в том, что она зарабатывает незаконными способами.
Блогер утверждает, что в "Холостяке 13" примет также участие юрист Юлия Шкурлей. Ее папа — военный десантник, поэтому девушка по собственному опыту понимает, как строить семью с мужчиной из ВСУ. Беспалов отмечает, что она не понравилась Терену и оставила шоу в первом же выпуске.
Напомним, кто будет главным психологом в новом сезоне "Холостяка". А также среди участниц оказалась подруга скандальной художницы Сони Морозюк.
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