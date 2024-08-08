Беспалов назвал имена участниц "Холостяка"

Герой шоу "Холостяк 13" Александр Терен. Фото: instagram/tsvit_teren

Уже через несколько месяцев стартует новый сезон романтического шоу "Холостяк". Пока продолжаются съемки, известный блогер Богдан Беспалов раскрыл имена нескольких девушек, которые будут сражаться за сердце военного Александра (Терена) Будько.

Об этом инфлюенсер сообщил в своем телеграм-канале.

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Участницы нового сезона "Холостяк"

По информации блогера, в новом сезоне примет участие журналистка по имени Светлана. Девушка была замужем, однако ее муж погиб на войне. Беспалов считает, что у нее есть все шансы дойти до финала.

Участница "Холостяка" Светлана. Фото: Telegram

Кроме того, за сердце Терена будет бороться TikTok-блогер Анастасия Анисимова. Девушку подозревают в том, что она зарабатывает незаконными способами.

Участница "Холостяка" Анастасия Анисимова. Фото: Telegram

Блогер утверждает, что в "Холостяке 13" примет также участие юрист Юлия Шкурлей. Ее папа — военный десантник, поэтому девушка по собственному опыту понимает, как строить семью с мужчиной из ВСУ. Беспалов отмечает, что она не понравилась Терену и оставила шоу в первом же выпуске.

Участница "Холостяка" Юлия Шкурлей. Фото: Telegram

Напомним, кто будет главным психологом в новом сезоне "Холостяка". А также среди участниц оказалась подруга скандальной художницы Сони Морозюк.