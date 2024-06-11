Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко изменяет Насте Каменских

Рэпер Алексей Потапенко (Потап). Фото: instagram.com/realpotap/

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко изменяет Каменских с бывшей женой Алексея Завгороднего (Позитива) — Аней Андрейчук. По информации инсайдеров, пара вместе проводила время в отеле после его выступления.

Об этом сообщает украинский блоггер Богдан Беспалов.

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Блогер рассказал о том, что Настя Каменских с бывшей супругой Алексея Завгороднего (Позитива) — Аней Андрейчук долго дружили, однако сейчас их отношения испортились.

По информации инсайдера, Потап открыто изменяет своей жене с одной из ее лучших подруг.

Рэпер позитив с бывшей женой Аней Андрийчук. Фото: instagram.com/annchuk

"Анна Андрийчук — бывшая жена Позитива была именно той, которая "находилась в теплых объятиях Потапа" в то время, когда Настя Каменских пыталась держать свою профессиональную форму. На сегодняшний день, Андрийчук находится с Потапом вместе. После одном из его выступлений заграницей, из клуба они поехали вместе в гостиничный номер", — отметил инфлюенсер.

Интересно, что в феврале Андрейчук сообщила о том, что второй раз вышла замуж. Беспалов утверждает, что история со свадьбой ей была необходима для того, чтобы "отвлечь внимание украинцев от того, с кем на самом деле она находится в близких отношениях".

Потап с бывшей женой Позитива Аней Андрейчук. Фото: instagram.com/annchuk

Блогер добавил, что Каменских знает о его изменах, однако скрывает это от публики. Звезда не хочет, чтобы ее жалели.

"Настя обо всем знает и продолжает в это играть, потому что в ее парадигме мире это позорно. Она же супер артистка, а ее будут жалеть, потому что Потап постоянно ходил гулять", — объяснил Беспалов.

Напомним, мы писали о том, что продюсер Ирина Горова рассказала, какие отношения у ее сына с Потапом. А также она объяснила для чего Потап уехал за границу.