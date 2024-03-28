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Известный музыкант оказался под капельницами — поклонники бьют тревогу

28 марта 2024 18:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бывший лидер Тартак Александр Положинский попал в больницу - что известно
Экслидер группы "Тартак" Саша Положинский. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У известного украинского певца и эксучастника группы "Тартак" Александра Положинского проблемы со здоровьем. Артист показался под капельницей и заставил изрядно понервничать поклонников.

Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.

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Эксучастник группы "Тартак" Александр Положинский признался о проблемах со здоровьем

Музыкант Александр Положинский опубликовал фотографию на которой заметно, что ему делали капельницу. Кроме того, зрачок его левого глаза был существенно больше правого.

"Я вернусь", — лаконично дополнил публикацию артист.

Он не сообщил, что именно с ним произошло и заставил украинцев понервничать за его состояние.

Украинцы пожелали Александру Положинскому поскорее выздороветь

Пользователи сети поддержали артиста и пожелали ему скорейшего восстановления. Кое-кого обратил внимание на усталый вид и расширенные зрачки музыканта, и также поблагодарил его за службу в армии.

"Поправляйтесь, измученные на фото. Спасибо".

"Ого, разница в зрачках, это эффект от того, что капали? Или капали, чтобы убрать эффект? Здоровья крепкого Саше!".

"Обнимаю с благодарностью".

"Саша, что произошло? Надеюсь ничего страшного! Выздоравливай скорее!!!".

"О Господи! Зрачки.. Держись!".

Известный музыкант оказался под капельницами — поклонники бьют тревогу - фото 1
Экслидер группы "Тартак" Саша Положинский. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi/

Саша Положинский защищает Украину на передовой

В мае 2022 года музыкант присоединился к 47 ОМБр "Магура". Свой 50-летний юбилей артист встречал в окопе, под минометным обстрелом оккупантов.

Однако через некоторое время из-за своего здоровья Положинский был вынужден покинуть фронт. Он перевелся в другое подразделение ВСУ и продолжил нести службу в Киеве.

Напомним, актриса Екатерина Тишкевич страдает из-за сильной головной боли и жалуется на плохое самочувствие. Также во время концерта известной певицы скончался человек.

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