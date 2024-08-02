Паліндрому не нравится творчество Артема Пивоварова — певец не промолчал

Певец Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarovmusic

Украинский музыкант, певец Степан Бурбан, более известный по псевдониму Паліндром, посетил открытие благотворительного музыкального фестиваля Faine Misto. Во время пресс-конференции во Львове он высказался о творчестве коллеги по шоу-бизнесу Артема Пивоварова.

Соответствующее видео появилось в соцсетях "МУЗВАР".

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Артист, которому в сентябре исполнится 30 лет, высказался о проекте "Твої вірші, мої ноти" Артема Пивоварова. По замыслу последнего он создан для популяризации и поддержки украинской культуры, поэтов и писателей через призму музыки. В рамках проекта вышло немало дуэтов, например с Настей Каменских (NK), Надей Дорофеевой (DOROFEEVA), Олей Поляковой и другими артистами.

Впрочем, подобная инициатива не зашла Палиндрому. Он отметил, что "есть вкус, а есть безвкусица".

"Мне кажется, что делает Пивоваров — это издевательство над поэзией Расстрелянного возрождения и так далее. Хотя звучит это все фирменно и многим людям это заходит. Я так понимаю, Пивоваров — артист такого первого эшелона в плане украинской поп-музыки", — заявил Палиндром.

Впрочем, Палиндром отметил, что, возможно, кто-то после прослушивания треков Пивоварова перейдет к поисковику в телефоне или других девайсах и узнает что-то новое.

"Поэтому где-то там есть какая-то образовательная вещь. И за это я "плюсую", — подытожил артист.

Молчать Пивоваров не стал. В комментариях под публикацией "МУЗВАР" в Instagram оставил комментарий. "Так, а какие "минусы"?" — спросил он. Палиндром ответил: "Они обрезали, там дальше были важные биполярные мысли".

Несмотря на объяснение своей позиции, поклонники Пивоварова и пользователи соцсетей в целом захейтили Палиндрома.

Всегда забавно, когда Палиндром что-то авторитетно оценивает, когда его самым сильным рэпером считает только он сам.

Так "издевательство" или "образовательная штука"? Что-то поплавило парня.

Хорошо, хоть кто-то возрождает старые стихи таким образом, иначе они просто будут умирать.

Напомним, ранее мы писали, что Артем Пивоваров расплакался во время выступления из-за истории маленькой украинки. Также мы рассказывали, что певица Klavdia Petrivna раскрыла новые детали предстоящего концерта.