Евгений Клопотенко рассказал, о любимых блюдах первой леди

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко с первой леди Еленой Зеленской. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Известный ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какие блюда любит первая леди Украины. Он признался, что Елена Зеленская неприхотливая в еде и у нее хороший аппетит.

Об этом он рассказал в интервью "Факту ICTV".

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Известный ресторатор вместе с Еленой Зеленской занимается реформами питания в детсадах и школах. Клопотенко часто пересекается с первой леди на разных мероприятиях и знает о ее кулинарных предпочтениях.

По его словам, жена президента Украины любит омлеты, ленивые вареники и блюда с рисом.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко с первой леди Еленой Зеленской на Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference – URC2024) в Берлине. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Мы с ней хорошо общаемся. Она, если честно, любит ленивые вареники, омлеты. Когда увидела, что в этом сборнике (ред. - сборник рецептов для питания школьников) есть 20 омлетов, говорит, я заберу себе домой, мне как раз на 20 дней. Она ела салат с кус-кусом и кинзой, и сказала: "О, вау". Ела паэлью (национальное испанское блюдо из риса) из нового школьного меню. У нее нет такого, что это я ем, а это — не ем. У нее хороший аппетит. У хорошего человека должен быть хороший аппетит", — поделился ресторатор.

Напомним, в 2020 году стартовала реформа питания для детей в учебных заведениях. В меню школьников появились новые салаты, рыбные стики, нагетсы, паэлья, бигос и плов из булгура.

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