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Известный шоумен признался, почему он не может обновить данные в ТЦК

15 июня 2024 16:50
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Стас Кожушко
Редактор
Слава Демин не может обновить данные в ТЦК – в чем причина
Телевизионный и радиоведущий, блогер Слава Демин. Фото: Instagram/slavademin_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоумен, радиоведущий, с недавних пар работающий на государственном телеканале "Дім" Слава Демин несколько раз появлялся в ТЦК. Впрочем, обновить данные 39-летнему представителю украинского шоу-бизнеса так и не удалось.

Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

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Шоумен вспомнил своего коллегу Анатолия Анатолича (настоящая фамилия Яцечко также с недавних пор начал работать на телеканале "Дім"). Демин отметил — у Толича трое детей, но и у того не выходит из-за очередей. С подобной проблемой столкнулся и Слава.

"Я несколько раз пытался обновить данные. У меня не получилось, потому что большие очереди. Поэтому я сейчас жду, когда немножко спадут все эти очереди. Потому что я просто не имею физически времени стоять там по 3-4 часа… Поэтому я жду, но я готов, это закон", — отметил Демин.

У Славы также спросили, не боится ли он, если его мобилизуют. И, к примеру, шоумен окажется на фронте.

"А какой выход? Ну, боятся все, да, это честно. Все боятся смерти, все боятся войны. Но если так случится, прятаться или сбегать за границу не буду, это точно не обо мне", — подытожил Демин.

Напомним, ранее мы писали, есть ли у шоумена Владимира Дантеса бронирование от мобилизации. Также мы рассказывали, что репер Alyona Alyona отметила день рождения на фронте.

Слава Демин
ТЦК и СП
мобилизация
украинские звезды

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