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Известный певец пытался связаться с Олегом Винником — чем все закончилось

25 мая 2024 13:39
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Стас Кожушко
Редактор
Известный певец и продюсер пытался связаться с Олегом Винником — ответила жена
Певец Олег Винник. Фото: Facebook/groups/300515613724172
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Исчезновение певца Олега Винника из медиапространства после начала полномасштабной войны и его молчание время от времени обсуждают его коллеги по шоу-бизнесу. О кумире "волчиц" (так себя называют поклоннице артиста) вспомнил певец, продюсер Геннадий Витер.

Соответствующее интервью, вышедшее на YouTube-канале программы "Сніданок з 1+1", он дал "ЖВЛ".

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Продюсер и ведущий "Музыкальной платформы" считал Олег Винника близким другом. До полномасштабной войны они сотрудничали во многих проектах и общались вне шоу-бизнеса.

"Через моих друзей он передал, что Гена мне даже не звонит. Первое, у меня нет его нового телефона, который он сменил буквально за два-три дня. Во-вторых, я пытался списаться с человеком, с которым он живет, Таей. Которая ответила мне сообщением через семь с половиной месяцев", — рассказал Витер.

Геннадий Витер отметил — отвечать он не стал избраннице Винника. Потому что ему это было уже неинтересно.

"А Олег оказался, к сожалению, очень слабым человеком. Который не смог поддержать своих друзей", — подытожил Витер.

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова показала бицепсы своего кума. Также мы рассказывали, что в свой день рождения певица Руслана Лыжичко (Ruslana) показала эпизод предстоящего музыкального шоу.

Олег Винник
певец
украинские звезды
дружба

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