Відомий співак та продюсер намагався зв'язатися з Олегом Винником — відповіла дружина

Співак Олег Винник. Фото: Facebook/groups/300515613724172

Зникнення співака Олега Винника з медіапростору після початку повномасштабної війни та його мовчання час від часу обговорюють його колеги по шоу-бізнесу. Про кумира "вовчиць" (так себе називають шанувальниці артиста) згадав співак, продюсер Геннадій Вітер.

Відповідне інтерв’ю він дав "ЖВЛ", яке вийшло на YouTube-каналі програми "Сніданок з 1+1".

Читайте також:

Геннадій Вітер про Олега Винника

Продюсер та ведучий "Музичної платформи" вважав Олег Винника близьким другом. До повномасштабної війни вони співпрацювали в багатьох проєктах та спілкувалися поза шоу-бізнесом.

"Через моїх друзів він передав, що Гена мені навіть не телефонує. Перше, в мене немає його нового телефону, який він змінив буквально за два-три дні. По-друге, я намагався списатися з людиною, з якою він живе, Таєю. Яка відповіла мені повідомленням через сім з половиною місяців", — розповів Вітер.

Геннадій Вітер зазначив — відповідати він не став обраниці Винника. Бо йому це вже було нецікаво.

"А Олег виявився, на жаль, дуже слабкою людиною. Який не зміг підтримати своїх друзів", — підсумував Вітер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова показала біцепси свого кума. Також ми розповідали, що у свій день народження співачка Руслана Лижичко (Ruslana) показала епізод майбутнього музичного шоу.