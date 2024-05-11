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Известный сценарист вспомнил, как его покусала собака Мартина Скорсезе

11 мая 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Собака Мартина Скорсезе покусала его звездного друга
Американский режиссер Мартин Скорсезе. Фото: Instagram/martinscorsese_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Собака оскароносного американского режиссера Мартина Скорсезе травмировала известного голливудского сценариста Пола Шрейдера. Он известен, в частности, благодаря работе над фильмом "Таксист".

Об этом Шрейдер рассказал в интервью изданию Variety.

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Опасная собака Мартина Скорсезе

Неприятный инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда Шрейдер пришел в гости к режиссеру. Он отметил, что у Мартина есть две собаки породы бишон фризе. Они не агрессивны. Но серьезно травмировала Пола другая собака.

"Еще у него есть скотч-терьер, это проблемная собака, принадлежит его дочери. Ему (Мартину Скорсезе. — Ред.) не нравится собака, но им нужно держать ее в доме", — отметил Шрейдер.

Пол вспомнил, как попытался погладить терьера. Впрочем, все закончилось трагически.

"Он укусил меня. И не просто откусил часть моего большого пальца, но и проглотил его", — шокировал сценарист.

В то время в доме Скорсезе была медсестра. Женщина предоставила Шрейдеру первую помощь. Долгое время он был на реабилитации и до сих пор испытывает дискомфорт после серьезной травмы.

Известный сценарист вспомнил, как его покусала собака Мартина Скорсезе - фото 1
Сценарист Пол Шрейдер. Фото: paulschrader.org

Отметим, что собака не в первый раз создает проблемы оскароносному режиссеру. Ранее терьер по кличке Десмонд стал причиной судебного иска от бывшей медсестры режиссера. В заявлении женщина указала, что собака укусила ее за ногу. Это привело к падению и появлению боли в шее и спине.

Бывшая сотрудница Скорсезе заявила тогда: она не могла работать два года. Чем завершилась эта история, таблоиды не сообщают. В отличие от медсестры, давний друг и коллега Мартина Скорсезе сценарист Пол Шрейдер не стал подавать иск в суд.

Напомним, ранее мы писали, какая роль далась голливудскому актеру Орландо Блуму сложнее всего. Также мы рассказывали, что у матери сестер Кардашьян обнаружили онкологию.

Голливуд
собака
зарубежные звезды
травма

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