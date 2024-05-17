Константин Грубич признался, известно ли имя убийцы его дочери.

Украинский ведущий Константин Грубич. Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Известный украинский ведущий Константин Грубич рассказал подробности расследования убийства его дочери Оли. Девушка погибла в ДТП, когда возвращалась домой.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua "Наодинці".

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Семья известного телеведущего десять лет назад пережила горе. Грубич потерял свою 17-летнюю дочь Олю. Девушку сбил неизвестный на пешеходном переходе, когда она возвращалась домой.

Ведущий искренне признался, что за столь длительный срок разочарован в нашей правоохранительной и судебной системе и уверен, что они намеренно не называют имя убийцы его родного человека.

"Это открытый вопрос. Я не знаю, хотел бы я узнать, кто это сделал. У нас с женой на это разные взгляды. Она считает, что надо знать. Но, дело не закрыто. Чем дальше, у нас такое свое видение, что следствию известен преступник и, видимо, с самого начала. Но сделано так, чтобы он был не известен", — заявил он.

Грубич признался, что чувствует себя обманутым и потерял всякую надежду узнать имя убийцы своего ребенка. Его семья не может смириться с мыслями о том, что этот человек до сих пор на свободе.

Дочь Константина Грубича Ольга. Фото: instagram.com/kostya_hrubych

"По бумажкам, они все проделали правильно вроде бы. Там не было камер наблюдения и куча всяких оправдательных моментов. Но вот внутреннее ощущение, что мы обмануты. Здесь снова вступила в права коррупция. Что это какой-то непростой человек это сделал. Но ведь он ходит по земле, топчет ее. И как с этим жить. Меня радует, что есть Бог, Бог разберется. Это мой ответ. Но это ответ сильного человека или слабого, я не знаю", — сообщил ведущий.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анастасия Приходько попала в аварию под Черкассами. А также звезда шоу "Холостяк" чуть не погибла в ДТП.