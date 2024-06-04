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Известный украинский музыкант попал в ДТП — детали

4 июня 2024 11:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фронтмен группы Ot Vinta чуть не погибну в аварии — фото
Фронтмен группы Ot Vinta Юрий Журавель. Фото: facebook/Zhuravelll
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Фронтмен украинской группы Ot Vinta Юрий Журавель по дороге на мероприятие Книжный арсенал попал в ДТП. Артист и его жена остались в живых. В их авто существенно повреждена передняя часть, колеса и днище.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Музыкант сообщил поклонникам о том, что авария произошла во время того, как он вместе с женой Натальей Семчик направлялся на ежегодное мероприятие — Книжный арсенал. Он поделился фотографией с почти полностью изуродованным авто. К счастью, фронтмен Ot Vinta и его избранница не пострадали.

Юрий Журавель шокировал фото изуродованного авто
Фронтмен группы Ot Vinta Юрий Журавель. Фото: facebook/Zhuravelll

"Мы живы-здоровы! Все хорошо. Крайнее путешествие на Арсенал вылезло боком, точнее передком, колесами, днищем и немного дверью. Большая просьба — понять, не звонить и не писать", — написал исполнитель.

Жена артиста сообщила о том, что причиной дорожно-транспортного происшествия стало внезапно выбежавшее на дорогу животное.

Юрий Журавель попал в ДТП
Изуродованный автомобиль фронтмена группы Ot Vinta Юрия Журавля. Фото: facebook/Zhuravelll

Напомним, певица Оля Цыбульская попала в аварию, однако все обошлось без жертв. А также свое авто повредила танцовщица Илона Гвоздева.

шоу-бизнес
Киев
ДТП
украинские звезды
авто

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