Известный украинский шоумен рассказал, голосовал ли он за Зеленского

Шоумен Анатолий Анатолич. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

Шоумен Анатолий Анатолич вместо итогов года рассказал, поддерживает ли он отношения с Офисом президента. Также блогер признался, голосовал ли за Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Толича.

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На днях шоумен опубликовал фото президента Украины из Авдеевки. Некоторые пользователи соцсетей начали писать, что Анатолич якобы сотрудничает с Офисом президента. На что блогер дал развернутый ответ. Так, по его словам, он полностью поддерживает Владимира Зеленского. А всех, кому это не нравится, попросил отписаться.

Также шоумен написал некоторые подробности о своих политических предпочтениях и личных или деловых отношениях с Зеленским.

"Я не голосовал за него в первом туре. О втором инфу оставлю при себе. Да, мы давно знакомы. Но нет, мы не общались ни разу с момента избрания его президентом. Нет, у меня нет никаких указаний от Офиса президента, что писать, а что нет. Нет, я никогда не имел отношения в работе с "Кварталом 95." Никогда не получал от них деньги", — признался Анатолич.

Анатолич рассказал, что он знает большинство "кварталовцев" и с кем его объединяет крепкая дружба. С кем именно — уточнять не стал. В то же время шоумен отметил, что ему далеко не все нравится, что происходит в Украине.

"Да, я многим не доволен в своей стране. Да, меня возмущает коррупция и я хочу более жесткого наказания для всех виновных. Хочу, чтобы был диалог с бизнесом и более открытые отношения с нами (медиа). Я продолжаю жить в Украине. Продолжаю здесь работать и никуда не уеду отсюда", — подытожил Анатолич.

Напомним, ранее мы писали, что Анатолию Анатоличу выписали штраф за нарушение ПДД. Также мы рассказывали, почему Толич уволился с популярного телеканала.