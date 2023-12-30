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Відомий український шоумен розповів, чи голосував він за Зеленського

30 грудня 2023 21:16
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Стас Кожушко
Редактор
Відомий український шоумен розповів, чи голосував він за Зеленського
Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоумен Анатолій Анатоліч замість підсумків року розповів, чи підтримує він відносини з Офісом президента. Також блогер зізнався, чи голосував за Володимира Зеленського під час виборів 2019 року. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Толіча. 

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Днями шоумен опублікував фото президента України з Авдіївки. Деякі користувачі соцмереж почали писати, що Анатоліч нібито співпрацює з Офісом президента. На що блогер дав розгорнуту відповідь. Так, за його словами, він цілковито підтримує Володимира Зеленського. А всіх, кому це не подобається, попросив відписатися. 

Також шоумен написав деякі подробиці про свої політичні уподобання та особисті чи ділові відносини з Зеленським. 

"Я не голосував за нього в першому турі. Про другий інфу залишу при собі. Так, ми давно знайомі. Але ні, ми не спілкувалися жодного разу з моменту обрання його президентом. Ні, в мене немає ніяких вказівок від Офісу президента, що писати, а що ні. Ні, я ніколи не мав стосунку в роботі до "Кварталу 95". Ніколи не отримував від них гроші", — зізнався Анатоліч.

Анатоліч розповів, що він знає більшість "кварталівців" в і з його поєднує міцна дружба. З ким саме — уточнювати не став. Водночас шоумен зауважив, що йому далеко не все подобається, що відбувається в Україні. 

"Так, я багато чим незадоволений у своїй країні. Так, мене обурює корупція і я хочу жорсткішого покарання для всіх винних. Хочу, щоб був діалог з бізнесом і більш відкриті стосунки з нами (медіа). Я продовжую жити в Україні. Продовжую тут працювати і нікуди не поїду звідси", — підсумував Анатоліч. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анатолію Анатолічу виписали штраф за порушення ПДР. Також ми розповідали, чому Толіч звільнився з популярного телеканалу.

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