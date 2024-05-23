Виктор Павлик установили искусственный клапан на сердце.

Украинский певец Виктор Павлик. Фото: instagram.com/viktorpavlik/

Известный украинский певец Виктор Павлик решил сделать сложную операцию на сердце. Звезда более двух суток провел в реанимации.

Об этом сообщила его жена Екатерина Репьяхова на своей странице Instagram.

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Виктор Павлик больше двух суток провел в реанимации

Возлюбленная певца сообщила о том, что он провел в больнице 10 дней и перенес сложную операцию на сердце.

Репьяхова ранее сообщала о том, что у артиста врожденный порок сердца. С возрастом клапан на нем износился и перестал должным образом выполнять свою функцию. Через некоторое время Павлик отважился на операцию по установке искусственного клапана.

Хирургическое вмешательство прошло с осложнениями. Певец двое суток провел в реанимации. Екатерина Репьяхова призналась, что ее муж не мог сказать ни слова, после того как пришел в сознание. К счастью, сейчас певец хорошо себя чувствует, и его уже выписали из больницы.

"10 дней в больнице, четыре часа операции, пол часа остановки моего любимого сердца, пол часа аппарата искусственного кровообращения, двое суток в реанимации, пол суток ИВЛ и ожидание, когда начнет дышать сам. Двое суток без связи и двое суток бесконечных звонков в реанимацию", — шокировала любимая певца.

Украинский певец Виктор Павлик. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/

Украинский певец Виктор Павлик. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/

Украинский певец Виктор Павлик. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/

Украинский певец Виктор Павлик. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/

Репьяхова призналась подписчикам о том, что Павлик не хотел делать операцию на сердце, однако решился на нее ради своего сына и его будущего.

Напомним, жене Виктора Павлика провели операцию, чтобы предотвратить появление онкологии. Также несколько месяцев назад Павлик попал в больницу из-за давления.