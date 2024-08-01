Певец Виктор Никифоров болеет раком

Украинский певец Виктор Никифоров (Gorim). Фото: instagram.com/gorim_music/

Украинский исполнитель и участник "Голосу країни" Виктор Никифоров, выступающий под псевдонимом Gorim, признался, что ведет борьбу со смертельной болезнью. Несмотря на страшный диагноз, артист настроен положительно.

Об этом он рассказал на своей странице Instagram.

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Артист признался поклонникам о том, что не просто так изменил свою прическу. Никифорову диагностировали онкологию – лимфома Ходжкина 2 стадии. Он сообщил, что сейчас лечится в Институте рака и чувствует себя хорошо.

Музыкант оптимистично и признался, что его родным и близким удавалось преодолеть эту страшную болезнь.

Украинский певец Виктор Никифоров (Gorim) лечится от рака. Фото: instagram.com/gorim_music/

"Делюсь с вами этим, потому что сейчас это важный аспект моей жизни и это трудно будет скрыть, особенно со временем лечения. Поэтому к моей музыкальной и творческой жизни, за которой вы следите, сейчас еще добавятся еще некоторые вещи из прохождения лечения и моей борьбы с болезнью. Борьба с раком в нашей семье и в семьях некоторых моих друзей — это уже знакомая ситуация и пройденный этап. Мы это уже боролись!", – поделился Gorim.

Напомним, у звезды фильма "Гуцулка Ксеня" обнаружили страшную болезнь. А также мать сестер Кардашьян готовится к серьезной операции.