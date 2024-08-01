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Відомий український співак веде боротьбу з онкологією

1 серпня 2024 17:27
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Співак Віктор Нікіфоров хворіє на рак
Український співак Віктор Нікіфоров (Gorim). Фото: instagram.com/gorim_music/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Український виконавець та учасник "Голосу країни" Віктор Нікіфоров, який виступає під псевдонімом Gorim, зізнався що веде боротьбу зі смертельною хворобою. Попри страшний діагноз, артист налаштований позитивно.

Про це він розповів на своїй сторінці Instagram.

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Артист зізнався шанувальникам про те, що не просто так змінив свою зачіску. Нікіфорову діагностували онкологію — лімфома Ходжкіна 2стадії. Він повідомив, що нині лікується в Інституті раку та почуває себе добре.

Музикант налаштований оптимістично та зізнався, що його рідним та близьким вдавалося подолати цю страшну хворобу.

Віктор Нікіфоров хворіє на рак
Український співак Віктор Нікіфоров (Gorim) лікується від раку. Фото: instagram.com/gorim_music/

"Ділюся з вами цим, бо зараз це важливий аспект мого життя і це важко буде приховати, особливо з часом лікування. Тож до мого музичного і творчого життя, за яким ви слідкуєте, зараз ще додадуться ще деякі речі з проходження лікування і моєї боротьби з хворобою.
Боротьба з раком в нашій сімʼї і в сімʼях деяких моїх друзів — це вже знайома ситуація і пройдений етап. Ми це вже бороли!", — поділився Gorim.

Нагадаємо, у зірки фільму "Гуцулка Ксеня" виявили страшну хворобу. А також матір сестер Кардаш'ян готується до серйозної операції.

лікарні рак Голос країни українські зірки Національний інститут раку онкологія

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