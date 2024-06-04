Известный журнал раскритиковали из-за фотосессии с Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Журнал Variety представил свой традиционный выпуск "Актёры об актерах", и поместил на обложку актрису Хлои Севиньи и Ким Кардашьян. Однако, несмотря на то, что 43-летняя бывшая супруга Канье Уэста Ким уже появлялась на экране, пользователи в сети назвали ее появление в таком выпуске оскорблением актерской профессии, а также неуважением к Хлойи Севиньи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ким Кардашьян снялась в 12-м сезоне сериала "Американская история ужасов", где сыграла вместе с Карой Делевинь и Эммой Робертс. Перед съемками Ким брала уроки актерского мастерства. Участие Ким Кардашьян в сериале вызвало множество споров: пользователи сети, а также некоторые представители индустрии признали, что актерских навыков звезды реалити-шоу недостаточно для того, чтобы сниматься в драматическом сериале. Другие оценили работу Ким и отметили, что она неплохо справляется.

Ким Кардашьян и Хлои Севеньи. Фото: Mary Ellen Matthews/Variety

Впереди у Ким тоже много киноработ: так она собирается сыграть своего адвоката, которая помогала ей официально развестись с Канье Уэстом, в сериале о ней. Кроме того, Ким собирается спродюсировать сериал об Элизабет Тейлор и сыграть в нем: эта новость тоже вызвала волну критики.

"Ким К. не актриса. Ей не место на этой обложке", "Какая печаль для многих трудолюбивых актеров, которые по-настоящему делают свою работу. Сказать, что это позор, — ничего не сказать", "Тот факт, что вы пригласили Ким К., говорит о том, насколько вы отчаянно нуждаетесь в кликбейте, и какое презрение и неуважение вы испытываете к этой профессии", — пишут пользователи в комментариях в социальной сети.

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Как отмечают западные таблоиды, Ким Кардашьян стала известна после одной небольшой роли: в сети появилось интим-видео звезды реалити-шоу с бывшим бойфрендом Рэй Джеем. Подозревали, что слив видео был подстроен матерью Ким Крис Дженнер. Позже Рэй Джей, а также Канье Уэст, подтвердили, что "автором" идеи с интим видео была Крис Дженнер.

Напомним, украинская "Ким Кардашьян" произвела фурор в Каннах. А раньше Ким Кардашьян снялась для китайского глянца.