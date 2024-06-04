Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известный журнал раскритиковали из-за фотосессии с Ким Кардашьян arrow

Известный журнал раскритиковали из-за фотосессии с Ким Кардашьян

4 июня 2024 11:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Известный журнал раскритиковали из-за фотосессии с Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Журнал Variety представил свой традиционный выпуск "Актёры об актерах", и поместил на обложку актрису Хлои Севиньи и Ким Кардашьян. Однако, несмотря на то, что 43-летняя бывшая супруга Канье Уэста Ким уже появлялась на экране, пользователи в сети назвали ее появление в таком выпуске оскорблением актерской профессии, а также неуважением к Хлойи Севиньи.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

В сети поднялась волна критики на фотосессию Ким Кардашьян

Ким Кардашьян снялась в 12-м сезоне сериала "Американская история ужасов", где сыграла вместе с Карой Делевинь и Эммой Робертс. Перед съемками Ким брала уроки актерского мастерства. Участие Ким Кардашьян в сериале вызвало множество споров: пользователи сети, а также некоторые представители индустрии признали, что актерских навыков звезды реалити-шоу недостаточно для того, чтобы сниматься в драматическом сериале. Другие оценили работу Ким и отметили, что она неплохо справляется.

 

Ким Кардашьян и Хлои Севеньи
Ким Кардашьян и Хлои Севеньи. Фото: Mary Ellen Matthews/Variety

 

Впереди у Ким тоже много киноработ: так она собирается сыграть своего адвоката, которая помогала ей официально развестись с Канье Уэстом, в сериале о ней. Кроме того, Ким собирается спродюсировать сериал об Элизабет Тейлор и сыграть в нем: эта новость тоже вызвала волну критики.

"Ким К. не актриса. Ей не место на этой обложке", "Какая печаль для многих трудолюбивых актеров, которые по-настоящему делают свою работу. Сказать, что это позор, — ничего не сказать", "Тот факт, что вы пригласили Ким К., говорит о том, насколько вы отчаянно нуждаетесь в кликбейте, и какое презрение и неуважение вы испытываете к этой профессии", — пишут пользователи в комментариях в социальной сети.

 

Известный журнал раскритиковали из-за фотосессии с Ким Кардашьян - фото 2
В сети раскритиковали новую обложку с Ким Кардашьян. Фото: социальные сети

 

Как отмечают западные таблоиды, Ким Кардашьян стала известна после одной небольшой роли: в сети появилось интим-видео звезды реалити-шоу с бывшим бойфрендом Рэй Джеем. Подозревали, что слив видео был подстроен матерью Ким Крис Дженнер. Позже Рэй Джей, а также Канье Уэст, подтвердили, что "автором" идеи с интим видео была Крис Дженнер.

Напомним, украинская "Ким Кардашьян" произвела фурор в Каннах. А раньше Ким Кардашьян снялась для китайского глянца.

сериал
Ким Кардашьян
зарубежные звезды
скандал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня