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Известного итальянца уволили c Met Gala из-за Кайли Дженнер — он записал видео

6 мая 2024 23:08
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Стас Кожушко
Редактор
Из-за Кайли Дженнер не допустили к работе на Met Gala известного манекенщика — вbдео
Итальянский манекенщик Евгенио Касниги. Фото: Instagram/eugeni0_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Внимание миллионов поклонников моды и мировых знаменитостей приковано к Met Gala. Известный благотворительный бал в Метрополитен-музее (Нью-Йорк, США) пройдет в ночь на 7 мая. Впрочем, на нем не окажется итальянский манекенщик Евгенио Касниги. Все из-за американской бизнесвумен, звезды реалити-шоу о семейке Кардашьян, Кайли Дженнер.

Об этом Касниги рассказал в своем TikTok.

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Касниги работал на благотворительном балу в прошлом году. Тогда он сопровождал Кайли Дженнер. Пригласили на эту работу и в этот раз. Впрочем, за несколько дней до начала светского события ему сообщили — в услугах Евгенио не нуждается.

26-летний манекенщик утверждает — причиной такого решения организаторы назвали якобы пиар Евгенио на мероприятии. Мол, видео с его участием на Met Gala 2023 завирусились в сети. Вместо того чтобы пользователи соцсетей обсуждали образ Кайли Дженнер, они обращали внимание на итальянца и обсуждали его, судя по их комментариям, привлекательную внешность.

По мнению организаторов, это не случайно, и Касниги таким образом решил пропиариться. В то же время итальянец, на которого в соцсетях подписаны сотни тысяч фолловеров, отметил: он просто выполнял все требования, указанные в контракте. И вообще, ему было приятно работать с Кайли Дженнер, поскольку она общалась с ним "тепло и вежливо".

Отметим, что тема Met Gala 2024 — "Спящие красавицы: пробуждение моды". Относительно сестер Кардашьян, еще полгода назад пользователи сети призвали не пускать их на мероприятие, список гостей которого держится в секрете.

Напомним, ранее мы писали, действительно ли Кайли Дженнер беременна от актера Тимоти Шаламе. Также мы рассказывали, что сына голливудского актера Николаса Кейджа подозревают в избиении своей матери.

скандал
Кайли Дженнер
Met Gala
зарубежные звезды

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