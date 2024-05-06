Зендея показалась у романтичній сукні перед Met Gala — фото

Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Американська акторка Зендея на вечері перед Met Gala в Нью-Йорку продемонструвала свою струнку фігуру у розкішній вінтажній сукні від колишнього креативного директора бренду Dior і очільника власного модного дому Джона Гальяно. Зірка завітала на захід зі своїм стилістом Лоу Роучом.

Про це розповідає Daily Maily.

Читайте також:

Зендея приміряла вінтажну сукню на вечері перед Met Gala

У понеділок, 6 травня, відбудеться бал Інституту костюма Метрополітен-музею. Щороку теми публічного заходу змінюються і цьогоріч вона звучить: "Сплячі красуні: Пробудження моди". На Met Gala презентують більш ніж 250 цінних речей із колекції Інституту костюму. Деяким нарядам колекції більше 400 років

"На виставці буде представлено близько 250 рідкісних предметів з постійної колекції Інституту костюма. Вони охоплюють понад 400-річну історію моди і включатимуть роботи Скіапареллі, Діора, Живанши та інших дизайнерів, а також сучасні роботи Стелли Маккартні та Філіпа Ліма. Деякі вбрання, які є занадто крихкими, щоб їх можна було знову одягнути, наприклад, бальна сукня Чарльза Фредеріка Ворта 1877 року", — пояснили організатори.

Багато голлівудських зірок вже прибули до Нью-Йорку і зустрілись за вечерею напередодні Met Gala. Серед них папараці помітили 27-річну героїню "Дюни" Зендею. Для заходу акторка обрала вінтажну сукню Джона Гальяно з його колекції "Висока богема" 1998 року, від якої перехоплювало подих. Зірка "Дюни" завітала на захід зі своїм стилістом Лоу Роучом.

Американська акторка Зендея зі стилістом Лоу Роучом. Фото: Backgrid

Американська акторка Зендея. Фото: Backgrid

Американська акторка Зендея стилістом Лоу Роучом. Фото: Backgrid

Американська акторка Зендея зі стилістом Лоу Роучом. Фото: Backgrid

Спину та декольте сукні білої сукні Зендеї прикрашала тоненька сітка усіяна метеликами та квітками. Акторка доповнила образ білими туфлями-човниками на підборах, макіяжем у рожевих тонах та об'ємною укладкою.

Американська акторка Зендея. Фото: Backgrid

Американська акторка Зендея. Фото: Backgrid

Нагадаєм, Зендея стала зіркою модного глянцю. Також раніше стало відомо про плани Зендеї щодо заміжжя із "людиною-павуком".