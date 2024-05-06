Зендея показалась у романтичній сукні перед Met Gala — фото

Зендея на вечері перед Met Gala похизувалася фігурою у вінтажній сукні від John Galliano
Американська акторка Зендея на вечері перед Met Gala в Нью-Йорку продемонструвала свою струнку фігуру у розкішній вінтажній сукні від колишнього креативного директора бренду Dior і очільника власного модного дому Джона Гальяно. Зірка завітала на захід зі своїм стилістом Лоу Роучом.
Про це розповідає Daily Maily.
Зендея приміряла вінтажну сукню на вечері перед Met Gala
У понеділок, 6 травня, відбудеться бал Інституту костюма Метрополітен-музею. Щороку теми публічного заходу змінюються і цьогоріч вона звучить: "Сплячі красуні: Пробудження моди". На Met Gala презентують більш ніж 250 цінних речей із колекції Інституту костюму. Деяким нарядам колекції більше 400 років
"На виставці буде представлено близько 250 рідкісних предметів з постійної колекції Інституту костюма. Вони охоплюють понад 400-річну історію моди і включатимуть роботи Скіапареллі, Діора, Живанши та інших дизайнерів, а також сучасні роботи Стелли Маккартні та Філіпа Ліма. Деякі вбрання, які є занадто крихкими, щоб їх можна було знову одягнути, наприклад, бальна сукня Чарльза Фредеріка Ворта 1877 року", — пояснили організатори.
Багато голлівудських зірок вже прибули до Нью-Йорку і зустрілись за вечерею напередодні Met Gala. Серед них папараці помітили 27-річну героїню "Дюни" Зендею. Для заходу акторка обрала вінтажну сукню Джона Гальяно з його колекції "Висока богема" 1998 року, від якої перехоплювало подих. Зірка "Дюни" завітала на захід зі своїм стилістом Лоу Роучом.
Спину та декольте сукні білої сукні Зендеї прикрашала тоненька сітка усіяна метеликами та квітками. Акторка доповнила образ білими туфлями-човниками на підборах, макіяжем у рожевих тонах та об'ємною укладкою.
Нагадаєм, Зендея стала зіркою модного глянцю. Також раніше стало відомо про плани Зендеї щодо заміжжя із "людиною-павуком".
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