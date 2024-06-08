Рэперу P. Diddy вернули миллион долларов, но кое-что и забрали — о чем идет речь

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Фото: Instagram/diddy

На фоне громких скандалов по поводу насилия в сторону женщин американский продюсер и рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, получил неприятную новость из одного из старейших вузов в США. Говардский университет вернул артисту деньги и забрал почетную степень.

Об этом сообщает издание New York Post.

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Причиной стало недавно опубликованное в сети видео, в котором рэпер жестоко избивает свою бывшую девушку, певицу Кэсси Вентуру. В официальном заявлении высшего учебного заведения говорится, что решение было принято советом единогласно. Лишение почетной степени, присвоенной рэперу в 2014 году, также лишает его всех привилегий, связанных с этой наградой.

Совет распорядился удалить имя Комбса из всех документов, в которых перечислены обладатели почетных степеней университета. Кроме того, музыканту вернут пожертвование в размере одного миллиона долларов, которое он сделал для финансирования стипендиальной программы.

"Поведение господина Комбса, изображенное в недавно опубликованном видео, настолько фундаментально несовместимо с основными ценностями и убеждениями Говардского университета, что он больше не считается достойным носить высшую награду этого учреждения", — заявили представители вуза, расположенного в городе Вашингтон, округ Колумбия.

О скандальном видео

Насилие произошло 5 марта 2016 года. На видео рэпер хватает, толкает, тянет по полу и бьет ногами Кэсси Вентуру во время ссоры. Этот инцидент, согласно жалобе певицы, произошел в ныне закрытой гостинице InterContinental в Лос-Анджелесе.

Комбс подписал с бывшей договор о неразглашении, поэтому она не стала комментировать ситуацию представителям СМИ.

Напомним, ранее мы писали, что 26-летнего сына рэпера Шона Комбса обвиняют в изнасиловании. Также мы рассказывали, что тяжелобольная канадская певица Селин Дион призналась о невыносимых страданиях во время пения.